Insólito: echaron a una mujer de un vuelo por morder a una policía

El escándalo ocurrió durante el embarque de un vuelo que salía desde Buenos Aires, cuando una mujer reaccionó con violencia ante los controles de equipaje de mano.

Sacaron a una mujer de un vuelo por morder a una policía.

Un vuelo que partía desde Buenos Aires rumbo a Córdoba se convirtió en escenario de un verdadero escándalo este jueves, cuando una pasajera reaccionó de manera violenta ante los controles de seguridad y terminó siendo retirada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El conflicto comenzó durante el embarque, cuando el personal de la aerolínea intensificó los controles sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga dentro de la cabina. Según relató un pasajero a La Voz, las inspecciones fueron particularmente rigurosas e incluso algunos viajeros tuvieron que quitarse las camperas para demostrar que no ocultaban mochilas u otros bultos.

La situación se desbordó cuando una mujer reaccionó con enojo ante las medidas de seguridad y empezó a insultar a los empleados.

Faltaban apenas diez minutos para el horario previsto para el despegue, cuando se solicitó la intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Retiraron a una mujer de un vuelo por morder a una policía

Pero lejos de calmarse, la pasajera ofreció resistencia y, en medio del forcejeo, mordió a una oficial de policía que intentaba convencerla de abandonar la aeronave sin utilizar la fuerza.

Aplausos y alivio tras la intervención policial

Mientras tanto, el malestar crecía entre los pasajeros que, cansados por la demora y la incertidumbre, comenzaron a aplaudir para exigir que la situación se resolviera y que el avión pudiera partir.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, la mujer fue desembarcada por las autoridades y el vuelo pudo continuar con normalidad.

El incidente dejó una escena poco habitual en el aeropuerto y generó sorpresa entre quienes fueron testigos de un episodio que pasó de una discusión por controles de seguridad a un acto de violencia contra una agente policial.

Insólito: lo detuvieron por llevar más de 2.000 hormigas vivas en su equipaje

Un hombre quedó detenido en un aeropuerto internacional luego de que las autoridades descubrieran más de dos mil hormigas reina vivas escondidas en su equipaje. El caso generó sorpresa entre los investigadores y reavivó la preocupación por el tráfico ilegal de especies pequeñas que también forman parte del equilibrio ambiental.

El pasajero de nacionalidad china, identificado como Zhang Kequn, fue interceptado durante un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, Nairobi, el principal punto de conexión aérea de Kenia. Durante la inspección, los agentes detectaron una gran cantidad de hormigas cuidadosamente ocultas dentro de distintos objetos del equipaje.

hormigas3 Las autoridades kenianas incautaron miles de hormigas reina escondidas en frascos dentro del equipaje del sospechoso en el aeropuerto de Nairobi.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre podría estar vinculado con una red internacional dedicada al tráfico de hormigas, una actividad que se encuentra bajo estrictas regulaciones debido a su impacto potencial sobre la biodiversidad.

Las hormigas reina incautadas pertenecen a una especie conocida como Messor cephalotes, también llamada hormiga cosechadora africana. Estas colonias son buscadas por coleccionistas y aficionados a insectos exóticos, especialmente en Europa y Asia.

El hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria de equipaje. Los agentes detectaron un comportamiento sospechoso y decidieron inspeccionar las valijas del pasajero con mayor detalle.

El cargamento de hormigas vivas empaquetadas para su transporte formaría parte de un circuito internacional de tráfico de especies.

Dentro de su equipaje, los funcionarios encontraron 1.948 hormigas reina guardadas en tubos de ensayo especiales diseñados para mantenerlas vivas durante el traslado. Estos recipientes suelen utilizarse para transportar colonias de insectos destinadas a colecciones privadas.

La inspección reveló además otro método de ocultamiento. Los investigadores descubrieron más de 300 hormigas vivas escondidas dentro de rollos de papel de seda colocados entre las pertenencias del sospechoso.

El fiscal Allen Mulama explicó ante el tribunal que el cargamento total superaba ampliamente las dos mil hormigas. La forma de embalaje, según los investigadores, indica una operación planificada para transportar insectos vivos durante largos trayectos internacionales.

Las autoridades solicitaron además autorización judicial para analizar los dispositivos electrónicos del detenido. El objetivo consiste en revisar su teléfono celular y su computadora personal en busca de contactos, registros de ventas o comunicaciones vinculadas con redes de tráfico.