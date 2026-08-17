El sorteo de este domingo tuvo un afortunado con los 15 aciertos, que se lleva más de $448 millones. Mirá la grilla completa de números.

Telekino: estos fueron los números ganadores del sorteo 2441 del 16 de agosto

El Telekino tuvo esta vez un desenlace distinto al de las últimas semanas: en el sorteo número 2441 , realizado este domingo 16 de agosto, apareció un ganador del pozo mayor después de varias jugadas consecutivas sin acertantes en los 15 números.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25. Con esa grilla se definieron los premios en todas las categorías del sorteo.

Por primera vez en varias semanas, los 15 aciertos tuvieron un solo ganador, que se adjudicó un premio superior a los $448 millones. El hallazgo pone fin a una racha de pozos vacantes que había hecho crecer fuerte el monto acumulado.

Otros ganadores en el Telekino

En las demás categorías también hubo movimiento. Con 14 aciertos ganaron 23 apostadores, que cobrarán $596.292 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 665 jugadores se llevaron $62.252 cada uno, mientras que con 12 aciertos la cifra de ganadores fue de 7.456, con un premio de $19.041 por cartón.

En paralelo se jugó el Rekino, la modalidad complementaria que acompaña al Telekino en cada sorteo. Los números ganadores fueron: 01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

En esta oportunidad, 14 ganadores acertaron la combinación del Rekino y se repartirán $362.823 cada uno.

Cómo se juega el Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. El sorteo se realiza todos los domingos y se transmite en vivo por Canal 9.

Cada cartón trae impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se queda con el pozo máximo, como ocurrió en esta edición tras varias semanas de acumulación.

Los ganadores tienen 15 días hábiles para reclamar su premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Con el pozo mayor ya definido, el próximo sorteo del Telekino arrancará nuevamente desde un monto base, aunque la expectativa entre los apostadores seguirá intacta domingo tras domingo en busca de un nuevo ganador.