Tenía pedido de captura, fue hasta la comisaría y comenzó a disparar: mató a un oficial

El delincuente también falleció tras el brutal ataque. El antecedente del efectivo policial, marcado por otro episodio violento.

La comisaría de Open Door fue escenario de un violento ataque armado que terminó con la muerte de un policía y del agreso.

Una pequeña localidad argentina quedó conmocionada por un violento episodio ocurrido en el interior de una comisaría, que terminó con dos muertos y un efectivo herido.

El hecho se produjo cuando un hombre -que tenía una orden de detención vigente - ingresó a la dependencia policial, sacó un arma y comenzó a disparar contra los agentes que se encontraban de guardia.

Como consecuencia del ataque, murió el oficial Neri Malcon Churquina , integrante de la Policía Bonaerense. Otro efectivo sufrió heridas durante el enfrentamiento, mientras que el agresor falleció en medio del intercambio de disparos.

La investigación intenta reconstruir cada detalle de lo sucedido en la comisaría de la localidad bonaerense de Open Door, y determinar cómo se desarrolló el ataque y cuáles fueron las circunstancias previas al ingreso del sospechoso a la dependencia policial.

Cómo fue el fatal ataque en la comisaría

El episodio ocurrió durante la tarde del martes en la Comisaría Tercera de Luján, ubicada en la localidad de Open Door. Según las primeras reconstrucciones judiciales, el agresor fue identificado como Alex Ezequiel Romero.

De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre que era buscado por la Justicia debido a una orden de detención emitida en una causa por amenazas.

policia La comisaría de Open Door fue escenario de un violento ataque armado que terminó con la muerte de un policía y del agresor.

Por motivos que todavía son materia de investigación, Romero se presentó en la dependencia policial y sorprendió a los efectivos que se encontraban cumpliendo funciones. De acuerdo con los primeros informes, extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar.

Durante el ataque, el oficial Neri Malcon Churquina recibió heridas de extrema gravedad. Otro efectivo, identificado como Agustín Guillermo Larravide, sufrió una lesión en una de sus manos cuando intentaba responder a la agresión utilizando su arma reglamentaria.

El intercambio de disparos terminó dentro de la propia comisaría. Romero recibió varios impactos y murió en el lugar.

Quién era Neri Malcon Churquina

La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense de 33 años. Era oriundo de la zona de Pueblo Nuevo, cercana a Jáuregui, y residía junto a su familia en la localidad de Olivera. Estaba casado y era padre de un niño de cinco años.

policia2 Peritos y funcionarios judiciales trabajaron en la comisaría para reconstruir la mecánica exacta del tiroteo ocurrido en Luján.

Después de resultar herido durante el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento.

La noticia generó un enorme shock entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la región, que siguieron con preocupación las novedades sobre su estado de salud durante las horas posteriores al ataque.

Su muerte volvió a poner en primer plano los riesgos que enfrentan los integrantes de las fuerzas de seguridad durante el cumplimiento de sus funciones.

Un antecedente marcado por otro episodio violento

La trayectoria de Churquina dentro de la Policía Bonaerense ya había estado atravesada por una situación crítica años atrás. En 2022 resultó herido de bala durante un procedimiento policial que terminó con la muerte de otro efectivo.

Aquel episodio le provocó lesiones que obligaron a una recuperación prolongada. Sin embargo, logró reincorporarse a sus tareas y continuó desarrollando su carrera dentro de la policía.

Tres años después, volvió a quedar involucrado en un hecho de violencia extrema, esta vez con consecuencias fatales.