Los alarmantes datos de alcoholemia: la graduación más alta del fin de semana

Esta madrugada se llevó a cabo un operativo de control en Centenario. Varios positivos, autos y una moto secuestrada.

Este domingo por la madrugada se llevó a cabo un control vehicular en Centenario. Alrededor de 27 vehículos fueron sometidos a un control de alcoholemia , concluyendo en el secuestro de varios vehículos por diversas faltas.

En el control, realizado sobre calle Belgrano entre las 4 y las 7 de la mañana, estuvieron presentes inspectores municipales en conjunto con la Policía de la Comisaría 5ta y Tránsito de Villa Obrera.

Como resultado, 3 vehículos fueron secuestrados y 2 de ellos por alcoholemia positiva. El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,68 de alcohol en sangre y se procedió al secuestro del auto inmediatamente.

Centenario se encuentra en alerta constante por los resultados positivos de alcoholemia y las infracciones de los conductores. Un insólito caso tuvo lugar a mediados de marzo, cuando un alto jefe policial vinculado al área de Seguridad Vial fue sorprendido conduciendo con alcoholemia positiva en un control nocturno tras chocar contra un guardarrail.

alcoholemia centenario (17)

Los resultados del control en Centenario

En este último control que realizaron inspectores y personal policial, se detectaron 2 alcoholemias positivas. También se realizaron 12 actas contravencionales, por diferentes faltas. Por otro lado, otra moto fue secuestrada por falta de luces y no contar con seguro.

La alcoholemia más alta fue de un conductor de auto, dando 2,68 y la mínima de un conductor de motocicleta con 0,19 gramos de alcohol en sangre.

control alcoholemia centenario

Agarraron con alta alcoholemia a un jefe policial de Seguridad Vial de la región tras chocar contra un guardarrail

Un procedimiento de rutina terminó en un fuerte escándalo puertas adentro de la fuerza policial: un alto jefe policial vinculado al área de Seguridad Vial fue sorprendido conduciendo con alcoholemia positiva en un control nocturno tras chocar contra un guardarrail.

El hecho ocurrió durante un operativo sobre una ruta de la región, donde efectivos realizaban controles preventivos dieron cuenta del siniestro vial. Allí detuvieron la marcha de un Suzuki Fun blanco que presentaba algunos daños visibles en la parte trasera, lo que ya había llamado la atención de los agentes.

El procedimiento se hizo en Ruta 7 y calle 3, en la mano de Centenario a Neuquén en inmediaciones del barrio La Comarca donde el hombre impactó contra el muro metálito por circinstancias que se desconocen.

Al momento de la identificación, los uniformados constataron que quien manejaba no era un conductor común sino que e trataba de un jefe policial con funciones dentro del área de Seguridad Vial, es decir, alguien directamente ligado a los controles y la prevención en las rutas.