Horóscopo de hoy, lunes 20 de abril de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros en el inicio de la semana. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este lunes 20 de abril de 2026 marca un comienzo de semana atravesado por un cambio relevante en el clima astral: el Sol deja Aries e ingresa en Tauro , dando paso a una energía más estable, enfocada en la seguridad, la constancia y la construcción a largo plazo.

Luego de varias semanas dominadas por la intensidad ariana, orientada a la acción y las decisiones rápidas, la energía taurina propone bajar el ritmo, consolidar lo iniciado y avanzar con mayor paciencia en los objetivos personales y laborales.

La influencia de la Luna acompaña este proceso impulsando la necesidad de orden, planificación y equilibrio emocional. Muchos signos sentirán el impulso de reorganizar sus rutinas, priorizar la estabilidad y enfocarse en resultados concretos.

Los especialistas en astrología coinciden en que este lunes será propicio para definir estrategias, ordenar finanzas y avanzar de manera sostenida, especialmente en el ámbito laboral y económico.

En este contexto, la recomendación general de los astros es actuar con calma, sostener la disciplina y evitar decisiones apresuradas, apostando a procesos más firmes y duraderos.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del miércoles signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

Con la salida del Sol de tu signo, comienza una etapa para consolidar lo iniciado. Es un buen momento para enfocarte en lo económico. En el amor, buscar estabilidad será clave.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

El ingreso del Sol en tu signo marca el inicio de un nuevo ciclo personal. Sentirás mayor claridad y seguridad para tomar decisiones. En el amor, tu estabilidad será un punto fuerte.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

La jornada invita a la introspección y al análisis. Es un buen momento para evaluar antes de avanzar. En lo personal, priorizar el descanso mental será importante.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El inicio de la semana favorece los vínculos y el trabajo en equipo. Podrías avanzar en proyectos compartidos. En lo emocional, buscar contención será positivo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

El trabajo puede exigir mayor compromiso. Será un día para asumir responsabilidades y enfocarte en objetivos concretos. En el amor, evitar tensiones será importante.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

La energía del día favorece la planificación y el orden. Es un buen momento para proyectar a futuro. En la salud, priorizar el bienestar será clave.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada invita a resolver temas pendientes, especialmente en lo económico o emocional. Buscar equilibrio será fundamental.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El foco estará en los vínculos. Podrían surgir conversaciones importantes que definan situaciones. En el amor, el diálogo será clave.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

El trabajo y la rutina toman protagonismo. Es un buen momento para organizar tareas y mejorar la productividad. En lo personal, mantener el optimismo será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

La energía del día favorece la creatividad y los proyectos personales. Es un buen momento para avanzar con constancia. En el amor, la estabilidad será importante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

El hogar y las cuestiones personales serán protagonistas. Es un buen momento para ordenar prioridades. En lo emocional, buscar calma será clave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La comunicación será central durante la jornada. Podrías avanzar en acuerdos o proyectos a través del diálogo. En lo personal, mantener claridad será importante.