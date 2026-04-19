Las artesanías mapuches en cerámica y el arte de conservar la identidad

Entre corredores, montañas y paisajes del sur neuquino, hubo un espacio que invitó a bajar el ritmo y mirar de cerca otro tipo de resistencia: la de las manos que trabajan el barro, sostienen la memoria y transmiten una cultura.

Como parte de una actividad organizada para corredores de Patagonia Run en el Chapelco Golf Club, en San Martín de los Andes , Artesanías Neuquinas participó con una muestra en vivo de oficios tradicionales de distintas localidades de la provincia.

Una de ellas fue Berta Catricura, ceramista mapuche nacida en la zona de Lafquenche, cerca de Las Coloradas, aunque desde hace años vive en Junín de los Andes. Su historia está profundamente ligada a la comunidad Painefilú, donde comenzó a trabajar la cerámica junto a niños y niñas, buscando recuperar técnicas ancestrales y fortalecer la identidad cultural mapuche. Berta Catricura participa además del Centro Intercultural del Lof Painefilú y de la Comisión del Centro Cultural Mapuche.

Arte, memoria e identidad

“Empezamos a trabajar el barro con los pichikeche, con los chicos, para que a través de ese arte pudieran conocer y valorar la cultura mapuche”, contó.

Aunque no aprendió la técnica dentro de su familia, como sucede en muchos casos, Berta buscó ese conocimiento de manera personal, compartiendo saberes con otras mujeres de la comunidad y recuperando prácticas que vienen de generaciones anteriores.

La técnica que utiliza se basa en métodos tradicionales de la cerámica mapuche. El primer paso es encontrar la arcilla adecuada. “Nosotros le decimos rag al barro. Siempre enseñamos que hay que pedir permiso al lugar antes de sacarlo, porque somos parte de esta mapu, de esta tierra, no somos dueños”, explicó.

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Luego comienza un largo proceso de limpieza y preparación del material. Las piezas se moldean a mano, utilizando técnicas de pellizco o rollos de arcilla, y más tarde se alisan y bruñen para impermeabilizarlas, sin necesidad de esmaltes. La cocción se realiza a leña, en hornos construidos en la propia comunidad con la participación de familias, docentes y estudiantes.

Un sitio de cultura viva

La comunidad Painefilú se encuentra en la zona de Pampa del Malleo, al norte de Junín de los Andes, y es uno de los territorios donde la cultura mapuche sigue viva a través del trabajo comunitario, la lengua, los oficios y la relación con la tierra. Allí funcionan espacios interculturales donde se enseñan arte, telar, mapuzungun y cerámica.

Para Berta, el objetivo no es solo producir piezas, sino transmitir una identidad. “El que no conoce su cultura no la valora. Queremos que los chicos puedan sentirse orgullosos de ser mapuches, que no tengan vergüenza. Durante mucho tiempo hubo discriminación, pero hoy las nuevas generaciones vienen con otra fortaleza”, señaló.

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Artesanías Neuquinas trabaja desde hace más de 50 años en la preservación y promoción de la tradición artesanal de la provincia, acompañando a cientos de artesanas y artesanos de comunidades mapuches y localidades de todo Neuquén. La empresa provincial impulsa talleres, ferias, espacios de comercialización y actividades que permiten dar a conocer estos oficios y generar ingresos genuinos para quienes los sostienen.

“Es importante que exista Artesanías Neuquinas, porque ayuda a difundir lo que hacemos, a que se conozca en otros lugares y también a que sea un ingreso para las artesanas y artesanos”, expresó Berta.

En cada pieza que modela hay barro, fuego y tiempo. Pero también hay algo más profundo: una manera de entender el mundo, de relacionarse con la tierra y de mantener viva una historia que sigue latiendo en cada comunidad del sur neuquino.