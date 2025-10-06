El Obelisco estrena su Mirador: cuánto cuestan las visitas y cómo conseguir entradas anticipadas

Desde el 1ro de noviembre, se podrá ver el Centro porteño desde lo más alto del icónico monumento. Cómo es la experiencia y cuánto cuesta.

El Obelisco de Buenos Aires estrena su Mirador: cuánto cuestan las visitas guiadas y cómo conseguir entradas anticipadas

El Obelisco de Buenos Aires se renueva . Y de una forma histórica. Por primera vez en sus 89 años, el emblemático monumento porteño abrirá su Mirador al público en general . Esto será a partir del próximo 1ro de noviembre , permitiendo disfrutar de una vista panorámica 360° de la Ciudad a más de 67 metros de altura.

Según precisó el Gobierno porteño, la incorporación de un ascensor especialmente diseñado para no alterar la estructura original permitirá llegar de manera segura y cómoda hasta su cima . La subida tiene un plus: uno de los lados del elevador es vidriado , ayudando a descubrir el interior del Obelisco, mientras que otro costado incorpora una pantalla informativa.

Desde el próximo mes, esta experiencia podrá disfrutarse todos los días entre las 9 y 17 horas , con una duración total de unos 20 minutos . La aventura comienza subiendo ocho escalones para acceder al ascensor que en un minuto llegará al nivel 55. Allí, una escalera caracol de 35 peldaños conducirá al mirador . Al llegar, a través de cuatro ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, espera una panorámica inigualable que hasta ahora solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera. El cierre incluye una narración histórica y cultural.

obelisco El nuevo ascensor lleva hasta la cima del Obelisco en un minuto. Foto GCBA

Desde el Mirador del Obelisco se podrán observar algunos de los puntos más icónicos de la Ciudad:

La Avenida 9 de Julio, conocida popularmente como la más ancha del mundo

El Teatro Colón, uno de los teatros líricos más importantes del planeta

Las cúpulas de edificios históricos del centro porteño en Avenida de Mayo

Y en días despejados, hasta el Río de la Plata

Cómo comprar las entradas y a qué precio

Aunque aún no están disponibles, los tickets para disfrutar de esta experiencia única se podrán adquirir en breve bajo dos modalidades de venta: de forma anticipada a través del portal web www.miradorobelisco.com –todavía no fue habilitado- o de manera presencial a partir del 1ro de noviembre en los stands ubicados en Avenida Diagonal Norte y Avenida 9 de Julio.

Los precios serán los siguientes:

Residentes argentinos: $18.000 (con acreditación de documento de identidad)

$18.000 (con acreditación de documento de identidad) No residentes: $36.000

$36.000 Jubilados y niños de entre 4 y 11 años , 50% de la tarifa correspondiente

, 50% de la tarifa correspondiente Menores de 4 años, ingreso gratuito

En casos de fuerza mayor, como mal clima o movilizaciones sociales que impidan el normal acceso, las entradas se reprogramarán o se reembolsará el dinero.

obelisco Cuatro ventanas permitirán tener una vista 360° desde la cima del Obelisco. Foto GCBA

El Gobierno de la Ciudad aclara que, por limitaciones técnicas y de seguridad, el mirador no es accesible para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida. Para estos casos, próximamente se ofrecerá una experiencia de realidad virtual para que también puedan conocer de cerca los secretos y la evolución de este símbolo porteño.

El Obelisco, ese ícono porteño que cumplirá 90 años

Inaugurado en 1936 para conmemorar el 400 aniversario de la primera fundación de Buenos Aires, el Obelisco porteño cumplirá en 2026 sus primeros 90 años de existencia. Símbolo indiscutido de la Ciudad y visitado todos los años por millones de turistas, su instalación formó parte del plan de modernización urbana que incluía la ampliación de la Avenida Corrientes, la apertura de la Avenida 9 de Julio y la construcción de la Plaza de la República.

obelisco3 Las visitas al Mirador del Obelisco estarán disponibles a partir del 1ro de noviembre. Foto GCBA

La obra, hecha durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, fue impulsada por Mariano de Vedia y Mitre, a propuesta de su secretario de Hacienda, Atilio Dell’Oro. Su construcción demandó el trabajo de 157 obreros y se completó en solo dos meses.

Con una altura de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado, el Obelisco cuenta con una única puerta de acceso que conduce a una escalera marinera de 206 escalones con siete descansos, hasta llegar a la cúspide donde se encuentra el Mirador.