Misterio: habían llegado a Comodoro Rivadavia hace 4 días, los atacaron a balazos y mataron a uno de los dos

Los agresores bajaron de un vehículo en una estación de servicio y directamente les dispararon. La otra víctima está grave. Ambos eran de Buenos Aires.

Un joven falleció y otro quedó gravemente herido tras ser atacados a balazos en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut . Las dos víctimas del confuso episodio habían llegado a la ciudad hace apenas cuatro días, provenientes de la ciudad bonaerense de General Villegas.

El ataque se produjo alrededor de la 1.45 de este domingo en la estación de servicio “Rodrigo”, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen y Ducós. Se trata de una zona de alta concurrencia tanto vehicular como peatonal del centro comodorense, incluso en horas nocturnas.

De acuerdo con lo que se estableció en la investigación posterior, hombres armados llegaron hasta la estación de servicio, descendieron de un vehículo y directamente dispararon contra las víctimas.

Comodoro Rivadavia: un muerto y un herido grave

Efectivos pertenecientes a la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia fueron alertados sobre la presencia de dos hombres con heridas de arma de fuego. Ante el llamado de emergencia, las fuerzas policiales se desplazaron con rapidez al lugar.

Cuando llegaron constataron la presencia de dos víctimas: un joven de 25 años que había sido baleado en el rostro y otro de 32 años con una herida en la espalda.

Mataron a un joven en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia.

Los dos fueron asistidos por médicos de emergencias quienes efectuaron tareas de estabilización y trasladaron urgentemente a los heridos al hospital regional.

No obstante, a pesar del rápido accionar del personal sanitario del hospital regional, el joven que recibió el disparo en la cara, identificado como Ariel Nicolás, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de sus lesiones.

El otro hombre herido permanece internado en estado reservado, bajo vigilancia médica especializada.

Un dato que adquirió particular relevancia para los investigadores es que los dos estaban desde hacía muy poco tiempo en Comodoro Rivadavia. Habían llegado desde General Villegas tan solo cuatro días antes del hecho, lo que abre interrogantes sobre el móvil y el contexto del ataque.

Qué se vio en las cámaras

En la investigación intervinieron efectivos de la División Criminalística y la División Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía de Chubut.

La fiscal de turno encabezó con su equipo el trabajo pericial en la escena del crimen, que incluyó un relevamiento exhaustivo de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona céntrica, con la intención de obtener registros que permitan identificar a los agresores o al vehículo desde el cual se perpetró el ataque.

De este modo, según informaron desde la Unidad Regional durante la mañana de este lunes, se pudo establecer que los agresores descendieron de un vehículo y dispararon directamente contra las víctimas. Se apunta a la participación de dos tiradores en el ataque armado.

Minutos antes del tiroteo, agentes policiales que realizaban una recorrida de rutina habían solicitado la identificación de las víctimas, que en ese momento se encontraban con un tercer acompañante.

El ataque con armas de fuego se produjo entre 20 y 30 minutos después de esa identificación. Aunque no se descarta que el ataque pueda haber sido precedido por un intento de robo todo está sujeto a la investigación policial.