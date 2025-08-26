Evacuación y corte: rompieron un caño de gas en barrio Altos del Limay

Un grupo de obreros dañó un conducto en calle Gatica al 2800. La Policía trabaja en el lugar y solicita a los vecinos despejar la zona por seguridad.

Una situación de emergencia se registró este martes en la ciudad de Neuquén , cuando un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en calle Gatica al 2800 . El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía y de Bomberos, que montaron un operativo de seguridad para proteger a los vecinos del barrio Altos del Limay.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido mientras los efectivos advertían a los residentes sobre el incidente y pedían la evacuación del sector. Por prevención, se solicitó a la gente retirarse y evitar circular por el área afectada, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado.

Raúl Cabeza, subcomisario y segundo jefe del Cuartel Central, precisó a LMNeuquén que la alerta se recibió cerca de las 14 horas . “Se despachó una dotación de bomberos al lugar y al llegar constataron la rotura de un caño de 90 milímetros de gas, enterrado aproximadamente a un metro de profundidad ”, explicó.

Obreros rompieron un caño de gas y están evacuando a los vecinos del barrio Altos del Limay

Según indicó, la rotura se produjo con el brazo de una retroexcavadora perteneciente a la empresa Arco, que realizaba movimientos de suelo para el asfalto de la calle. “Al producirse el daño se convocó de inmediato a personal de Camuzzi, que cerca de las 18:10 logró controlar la fuga”, detalló Cabeza.

Evacuación preventiva

Mientras se trabajaba para controlar la pérdida, las autoridades dispusieron un operativo de evacuación. “Se estableció un perímetro de seguridad de 50 metros a la redonda, lo que implicó evacuar prácticamente una cuadra. Esto se hizo de manera preventiva por el comportamiento del gas en el ambiente”, explicó el subcomisario.

Cabeza aclaró que la evacuación fue temporal y que, una vez controlada la fuga, los vecinos pudieron regresar a sus casas. “No hemos tenido registro de heridos ni lesionados”, destacó.

ruptura caño de gas barrio Altos del Limay Omar Novoa

El operativo incluyó el corte total de las arterias cercanas y la prohibición de circulación tanto vehicular como peatonal. “Se hizo presente personal de Tránsito municipal que colaboró junto con efectivos policiales, a fin de garantizar que no haya interferencias en la tarea de bomberos y de Camuzzi”, agregó el jefe policial.

La medida se extendió durante toda la tarde, mientras se realizaban las reparaciones del caño dañado y se garantizaba la seguridad del sector.

Corte de suministro en varios barrios

El subcomisario informó que la magnitud de la rotura afectó el suministro de gas en varios barrios. “Se cortó el servicio en toda la zona, no solo en Altos del Limay. Por el tamaño del caño, la interrupción impactó en distintos sectores, aunque ya quedó a cargo directo de Camuzzi la restitución del servicio”, señaló.

caño de gas barrio altos del Limay roto (1) Omar Novoa

De acuerdo con la empresa, los vecinos podrán volver a sus casas sin peligro, aunque deberán esperar la finalización de los trabajos para recuperar el gas. “Van a estar sin servicio un rato más, hasta que se termine de reparar el caño y se normalice la red”, remarcó Cabeza.

Situación controlada

Con la fuga ya controlada y la reparación en marcha, las autoridades remarcaron que el operativo preventivo permitió evitar incidentes mayores. “Lo importante es que se actuó rápidamente, se evacuó y se cortaron las calles. Eso permitió trabajar con seguridad y evitar riesgos”, concluyó el jefe policial.