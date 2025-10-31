Sufre Gallardo: un titular de River sintió una molestia en la rodilla y peligra su presencia ante Boca

El entrenador del millonario sigue con atención la evaluación de un futbolista importante para el equipo de cara al superclásico que se jugará el 9 de noviembre.

Marcelo Gallardo no puede regalar nada en los últimos tres encuentros que tendrá por delante River hasta cerrar la fase clasificatoria del torneo clausura donde se determinará si avanza a las instancias decisivas o quedará en la puerta en medio de la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. En el medio tendrá un duro superclásico ante Boca en La Bombonera.

Aún le queda tiempo al DT para tomar definiciones sobre el encuentro, pero a pesar de que será en poco más de una semana, ya recibió una dura noticia que lo hace empezar a pensar en el armado del equipo para enfrentar al equipo que lidera adentro del campo de juego Leandro Paredes y que viene en alza. Es que un futbolista titular e importante para el esquema, no solo por su juego sino también por la jerarquía que tiene, sintió una molestia en su rodilla derecha por lo que está en duda para el duelo ante Gimnasia de La Plata y será evaluado para ver cómo avanza hasta el partido ante el xeneize a disputarse el 9 de noviembre.

Se trata de Gonzalo Montiel que durante la práctica de este jueves sintió una molestia en un ligamento de la rodilla izquierda por lo que tuvo que ser sometido a un estudio para determinar el tipo de lesión. La preocupación mayor es que estando a menos de 10 días para el superclásico, gran parte de las lesiones te pueden dejar afuera del partido debido al corto tiempo de recuperación.

Montiel 2.jpg

En primera instancia el cuerpo médico del millonario evaluará si podrá estar en el duelo ante el Lobo en el Más Monumental que se jugará a las 20.30.

Todo definido: la AFA dio a conocer el día y horario del superclásico entre Boca y River

Boca y River volverán a verse las caras por el torneo clausura justo en un momento clave para ambos equipos: el equipo que lidera dentro del campo de juego Leandro Paredes busca clasificar a la Copa Libertadores, mientras que Marcelo Gallardo necesita un buen resultado para que su estadía en el club corra peligro.

En las últimas horas la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio precisiones sobre el partido que disputarán donde también estará en juego la tensa rivalidad que mantienen. Según se confirmó el partido se jugará el 9 de noviembre, día en el cual el territorio argentino estará prestando atención a lo que pasará en La Bombonera.

A su vez se conoció que el árbitro del encuentro por la fecha 15 del torneo doméstico dará inicio a las 16.30 donde solo habrá hinchas del xeneize.

Boca River.jpg Boca - River

River tiene buenos antecedentes de los últimos dos duelos que disputó en La Bombonera: ganó 2-0 en 2023 y 1-0 en 2024. A su vez en el último partido que se enfrentaron, fue victoria 2 a 1para el millonario en el Monumental con un golazo de Franco Mastantuono de tiro libre y Sebastían Driussi. Miguel Merentiel fue en aquella ocasión quien anotó el gol para el elenco de La Ribera.