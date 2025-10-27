Quiénes son los cinco jugadores que finalizan su contrato en diciembre y podrían despedirse de River

El club evaluaría la situación de los futbolistas y podría no renovarle para continuar con la depuración de Marcelo Gallardo en el plantel.

Marcelo Gallardo no da con la tecla en este River y los dolores de cabeza aparecen como moneda corriente en un presente complicado al que no está acostumbrado el hincha entendiendo que la etapa dorada del club la vivió en el primer mandato del entrenador en el club. El contraste entre los dos periodos es fuerte, lo que motiva el malestar de los hinchas.

Llegaron refuerzos como Kévin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero para jerarquizar el plantel y lograr un buen funcionamiento colectivo, sin embargo el presente muestra todo lo contrario. La situación que ya está poniendo en duda al entrenador pareciera ameritar un giro brusco para revertir la situación.

Los próximos meses serán claves entendiendo que podría continuar la escoba de Gallardo en el plantel para renovar el plantel que pareciera no ofrecer respuestas al momento, siendo la eliminación de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia uno de los detonantes. En d iciembre podría haber novedades con cinco jugadores que terminan su contrato con la institución y podrían no renovarlo.

Se trata de Enzo Pérez (39 años), Milton Casco (37), Ignacio Fernández (35), Gonzalo Martínez (32), cuatro de los héroes de Madrid, y el delantero colombiano Miguel Borja (32) ya resistido por el hincha millonario debido a la sequía goleadora que atraviesa.

A su vez, hay otro futbolista que en diciembre se le termina el préstamo por el que está en el club: Federico Gattoni, el central surgido en San Lorenzo. Sin protagonismo en el equipo, el jugador continuaría en el club hasta el final del acuerdo debido a que firmar una recisión de la cesión le cuesta más dinero al club que mantenerlo entre los futbolistas del club.

Marcelo Gallardo fue contundente tras la eliminación en la Copa Argentina

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, manifestó su enojo tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina y admitió que “no estuvimos a la altura”.

En una conferencia de prensa tensa, el “Muñeco” asumió: “la responsabilidad es mía, no estuvimos a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo, estuvimos en deuda en ese aspecto”.

Además fue categórico al señalar: “no queda otra que aceptar, abrazar este momento de mierda porque hay que hacerse cargo. No podemos encontrar fluidez, soltura y en general falta creatividad. Cuando suceden todas estas cosas, se vive un momento como este”.

Con un cierre de año complicado, Gallardo incluso puso en duda su continuidad para 2026: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos meses, y después haremos un análisis de cómo seguimos”. Agregó: “Los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Queda rever si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”.

Finalmente, el entrenador lanzó una frase que sonó como un dardo hacia la dirigencia: “posiblemente tengamos que atravesar solos este momento, porque cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener esta adversidad, porque no es para cualquiera”.