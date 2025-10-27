Un histórico jugador de River salió a bancar a Gallardo en medio de un presente complicado: "Tenemos al mejor"

Un futbolista que brilló en River bajo la dirección técnica del entrenador lo defendió en las redes sociales con un posteo en sus historias de Instagram.

Aparecieron los cuestionamientos para Marcelo Gallardo por el presente complicado que atraviesa River a nivel futbolístico y el cual no pareciera tener una solución a corto plazo, aunque dependerá también en el resultado que pueda conseguir en el superclásico ante Boca que jugará de visitante el próximo nueve de noviembre: victoria y cambio de aire o derrota y un posible fin de ciclo.

En medio de las críticas que recibe por gran parte de los hinchas del millonario, algunas figuras ligadas a la institución respaldaron al entrenador públicamente e intentaron frenar los murmullos que generaron los últimos resultados del plantel, principalmente la eliminación de la Copa Argentina.

Luego del partido, fue el exdelantero Rodrigo Mora , quien supo brillar bajo las órdenes del entrenador, lo defendió a través de sus historias de Instagram compartiendo una publicación antigua de cuando era futbolista: “S i supimos disfrutar de las buenas, ¿cómo no te vamos a bancar en este momento? Hace un tiempo deseábamos tu regreso. Solo hay que creer y tener paciencia porque tenemos al mejor”, escribió en su mensaje el uruguayo.

Mora-Gallardo

Quiénes son los cinco jugadores que finalizan su contrato en diciembre y podrían despedirse de River

Marcelo Gallardo no da con la tecla en este River y los dolores de cabeza aparecen como moneda corriente en un presente complicado al que no está acostumbrado el hincha entendiendo que la etapa dorada del club la vivió en el primer mandato del entrenador en el club. El contraste entre los dos periodos es fuerte, lo que motiva el malestar de los hinchas.

Llegaron refuerzos como Kévin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero para jerarquizar el plantel y lograr un buen funcionamiento colectivo, sin embargo el presente muestra todo lo contrario. La situación que ya está poniendo en duda al entrenador pareciera ameritar un giro brusco para revertir la situación.

Los próximos meses serán claves entendiendo que podría continuar la escoba de Gallardo en el plantel para renovar el plantel que pareciera no ofrecer respuestas al momento, siendo la eliminación de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia uno de los detonantes. En diciembre podría haber novedades con cinco jugadores que terminan su contrato con la institución y podrían no renovarlo.

gallardo-no-acepto-preguntas-parecio-apuntar-a-JVDZH7RCLFHJNN7QOXH34PIGSA

Se trata de Enzo Pérez (39 años), Milton Casco (37), Ignacio Fernández (35), Gonzalo Martínez (32), cuatro de los héroes de Madrid, y el delantero colombiano Miguel Borja (32) ya resistido por el hincha millonario debido a la sequía goleadora que atraviesa.

A su vez, hay otro futbolista que en diciembre se le termina el préstamo por el que está en el club: Federico Gattoni, el central surgido en San Lorenzo. Sin protagonismo en el equipo, el jugador continuaría en el club hasta el final del acuerdo debido a que firmar una recisión de la cesión le cuesta más dinero al club que mantenerlo entre los futbolistas del club.