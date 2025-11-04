Gallardo empieza a preparar el XI para visitar a Boca ¿Llegan Montiel y Driussi?

River , después de tener día libre en la jornada del lunes, regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el Superclásico ante Boca en La Bombonera de este domingo. Marcelo Gallardo , quién se encuentra en la cuerda floja , comienza a diagramar el equipo y espera la recuperación de dos titulares.

El periodista de ESPN, Juan Patricio Balbi, dio las últimas novedades del Millonario que se jugará parte importante de lo que queda este año en una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino.

Las noticias en la jornada de martes pasan por el lateral derecho, Gonzalo Montiel, y el atacante Sebastián Driussi. El cuerpo técnico lo empezará a exigir a ambos jugadores en los entrenamientos para ver cómo responden durante toda la semana. La idea de Gallardo es llevarlos gradualmente en las prácticas para que sean titulares en La Bombonera.

image

El cronista comentó que para él, Montiel va a jugar si o si, pero que tiene más dudas con Driussi. De esta manera, el equipo de River ante Boca en el Superclásico sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Miguel Borja y Maxi Salas.

Qué debe pasar para que Marcelo Gallardo renueve su contrato con River

Gimnasia y Esgrima de La Plata se quedó con un triunfazo este domingo por la noche por 1-0 frente al River de Marcelo Gallardo en el Monumental por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El resultado dejó al Millonario hundido en su crisis futbolística y con preocupación de cara a una nueva edición del Superclásico a jugarse el próximo domingo.

Y en medio de toda esta historia, la incertidumbre sobre la continuidad del Muñeco empieza a hacer ruido en el exterior, pero también internamente, donde son varios los que creen que el ciclo ya llegó a un nivel de desgaste difícil de subsanar, y, por ende, de poder encarrilar.

image

Según el periodista de ESPN, Gustavo Yarroch, en su participación en ESPN F90, la gestión de Stéfano Di Carlo, presidente electo de River que ganó las elecciones del pasado sábado, le iba a ofrecer contrato hasta 2029, pero ahora esa decisión está paralizada. Y nadie sabe a ciencia cierta quién estará sentado en el banco de River como DT en 2026.

El exsecretario general del Millonario asumió la presidencia con el aval de más del 60 por ciento de los socios, en una elección contundente que otra vez ganó el oficialismo. Con ese respaldo y el buen vínculo que tiene con el entrenador, evaluará la situación y a fin de año habrá una decisión al respecto. Pero además, según informaron fuentes cercanas al club de Núñez, si River no consigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026 será el propio Gallardo quién desista de las negociaciones y de un paso al costado.

El Muñeco le dio el lunes libre al plantel y los futbolistas se reencontrarán el martes por la mañana en River Camp para empezar a entrenar de cara al Superclásico. Una jornada de descanso después de un domingo de mucha tensión para descomprimir y renovar energías.