Ca7riel y Paco Amoroso tendrán su show musical en la gala de los Latin Gramys

El dúo argentino se prepara para la gala que premia a lo mejor de la música latina de este 2025.

La próxima edición de los Latin Grammy será especial para la música argentina: el dúo Ca7riel & Paco Amoroso no solo actuará en la gala principal del 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sino que también compite con un récord de 10 nominaciones, la mayor cantidad jamás alcanzada por un artista argentino en la historia de estos premios .

Según el comunicado oficial de La Academia Latina de la Grabación, este logro refleja el impacto y la proyección internacional que el grupo ha conseguido en los últimos años, consolidando su lugar entre los referentes de la música latinoamericana.

La Academia Latina de la Grabación confirmó que Ca7riel & Paco Amoroso compartirán escenario con figuras como Bad Bunny, Karol G, Fuerza Regida y Marco Antonio Solís en la 26° Entrega Anual de los Latin Grammy. El anuncio de la participación del dúo argentino llega en un contexto de creciente reconocimiento para la música de la región y sitúa a los artistas en el centro de una gala que reúne a los exponentes más destacados de la industria.

El récord de nominaciones de Ca7riel & Paco Amoroso no solo subraya la calidad y la originalidad de su propuesta, sino que también evidencia la apertura de la premiación a nuevas expresiones y estilos dentro del panorama latinoamericano.

Las nominaciones que recibieron Ca7riel y Paco Amoroso

Entre las diez categorías en las que compiten, el dúo figura en las más codiciadas del certamen. Ca7riel & Paco Amoroso aspiran a los galardones de Álbum del Año por su EP “Papota”, Canción del Año (con doble nominación por “El día del amigo” y “#TETAS”), Grabación del Año (también con ambas canciones), Mejor Canción Pop (“El día del amigo”), Mejor Álbum de Música Alternativa (“Papota”), Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”), Mejor Video Musical Versión Larga (“Papota”) y Mejor Video Musical Versión Corta (“#TETAS”). Esta variedad de menciones confirma la apuesta integral del dúo, que ha sabido combinar música, letras y producción audiovisual en una propuesta disruptiva.

El camino internacional de Ca7riel & Paco Amoroso ha sido intenso. En el último año, el dúo recorrió escenarios de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, participando en festivales de renombre como Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux Jazz Festival y seis ediciones de Lollapalooza en distintos países. Cada presentación aportó nuevas influencias y experiencias, enriqueciendo su repertorio y su puesta en escena. Además, su proyección global se consolidó a partir de su participación en el formato Tiny Desk de la radio estadounidense NPR, donde ofrecieron una versión renovada de su repertorio junto a músicos internacionales.

ca7riel y paco amoroso tonight show

La conexión de Ca7riel & Paco Amoroso con su público se refleja en la intensidad de sus shows recientes. En Argentina, el dúo deslumbró a más de 15.000 fans en un concierto en el Movistar Arena, donde repasaron sus éxitos y recrearon la atmósfera de su presentación en Tiny Desk. La puesta en escena incluyó cambios de vestuario inspirados en sus giras internacionales, una lluvia de gorros de peluche para los asistentes y la recreación de videoclips en vivo, como el de “#TETAS”, con la participación de fisicoculturistas en el escenario.

El estilo performático del dúo se caracteriza por la combinación de música, visuales y una interacción constante con el público. En sus presentaciones, Ca7riel & Paco Amoroso alternan atuendos llamativos, coreografías inesperadas y momentos de cercanía con los fans, como el beso en el escenario que selló su último show en Buenos Aires. Esta búsqueda estética y conceptual ha sido una constante desde sus primeros lanzamientos y se ha potenciado con cada gira internacional, donde adaptan su propuesta a diferentes culturas y escenarios.

De cara a la gala de los Latin Grammy, las expectativas en torno a la actuación de Ca7riel & Paco Amoroso son altas. Tras su paso por Las Vegas, el dúo continuará su expansión internacional con presentaciones junto al rapero estadounidense Kendrick Lamar en estadios de México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, incluyendo una fecha en el estadio River Plate el 4 de octubre. Además, su itinerario contempla participaciones en festivales como Austin City Limits y Camp Flog Gnaw en Estados Unidos, consolidando su presencia en el circuito global.