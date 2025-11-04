Úbeda y Boca: las señales de la posible renovación del DT para 2026

Aunque todavía resta el tramo final del campeonato, en el Xeneize ya empiezan a planificar el esquema de trabajo para el año que viene.

Claudio Úbeda asumió la dirección técnica del primer equipo de Boca luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo . El Sifón llegó al Xeneize cómo uno de los colaboradores de Miguelo, y a medida que avanzaba su enfermedad, empezó a dirigir las prácticas hasta llegar a su actual situación.

El respaldo de parte de Juan Román Riquelme al equipo de trabajo ya dijo mucho de cómo se evaluaba la situación futbolística hasta ese momento. Y ahora, con el equipo más que encaminado a cumplir su principal meta de esta última parte del año (clasificar a la Copa Libertadores) y en las puertas de un Superclásico muy especial, la cuestión del futuro empieza a quedar inevitablemente en el centro de la escena.

El escenario, más allá del día a día que lo llevó hasta la punta del Torneo Clausura, empieza a parecer favorable a una continuidad del grupo que comanda Úbeda y que completan Juvenal Rodríguez (a quien Russo conoció en Colombia como entrenador de arqueros y con el tiempo se convirtió en otro de sus consejeros íntimos), el profe Adrián Gerónimo y los dos hombres que se sumaron trabajando desde el club: Cristian Aquino (PF) y Christian Muñoz (entrenador de arqueros).

En la sucesión de procesos que eligió Riquelme a lo largo de sus años como dirigente, nunca prevaleció la figura de un nombre fuerte que incline la decisión más allá de lo que a él le pareciera. Además, en el tiempo de trabajo que lleva el cuerpo técnico con el plantel ya se ven frutos de mejoras en lo físico y hasta en modalidades de rutina que son elogiadas puertas adentro.

En ese sentido, no es menor destacar que el aporte de Russo en este último ciclo suyo en Boca se reducía a cuestiones relativas a su experiencia y a esa palabra justa que guiara a sus discípulos. Algo de eso reconoció en parte Milton Giménez en una entrevista que brindó hace unos días, en la cual se refirió al DT. "Quizá Miguel no estaba mucho con nosotros, pero siempre estuvo presente. Se hizo ver poquito pero se hizo ver, y la verdad los huevos que le metió es para sacarse el sombrero", dijo el delantero en relación a sus sentimientos por la pérdida del DT, confesando de algún modo que el trabajo fuerte nunca pasó realmente por la conducción de Miguelo.

Úbeda, el principal candidato a DT de Boca en 2026

Con casi 20 años desde su primera vez, con pasado incluso de Selección y con el peso de haber tenido que bajar el rango y dejar de ser entrenador principal, lo cierto es que Claudio Úbeda le está dando continuidad al trabajo de su colega de este tramo de su carrera. Y que tras algunas dudas el equipo le empezó a responder y está encaminado a conseguir los objetivos.

Internamente, incluso, elogian su trabajo, aunque también reconocen desde el seno del Xeneize que todo depende de los resultados de acá a fin de año.

En el camino inmediato aparece River. Un rival incómodo, justo cuando Boca puede asegurarse la clasificación a la Libertadores, pero también una oportunidad. De limpiar un historial reciente desfavorable. Y de consolidar la candidatura 2026 del hombre que asumió una responsabilidad que parecía pasarle muy lejos pero que lo encontró bien plantado.