Martes difícil para los argentinos en la Champions

Por la tercera fecha de la Liga de Campeones, los futbolistas nacionales tuvieron una tarde complicada, con varias goleadas incluidas.

El Atlético de Madrid cayó por 4-0 ante Arsenal por la Champions.

Este martes se abrió la tercera fecha de la liguilla de la Champions League y muchos argentinos tuvieron actividad con sus equipos. Pero la tarde no resultó positiva para la mayoría de ellos, que sufrieron derrotas, y en muchos casos abultadas. La excepción fue para Lautaro Martínez, que marcó un gol en la victoria del Inter.

En el primer horario, Barcelona destruyó al Olympiacos de Santiago Hezze y Franciso Ortega por 6-1. Además, Hezze fue polémicamente expulsado por doble amarilla cuando el partido tenía solo un gol de diferencia.

La jornada continuó con la caída del Villarreal de Juan Foyth por 2-0 ante Manchester City. Por su parte, el Benfica de Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea cayó en su visita ante Newcastle por 3-0.

"Hezze": Por su expulsión en el partido de Olympiacos ante Barcelona pic.twitter.com/fuBZAnfzsn

Los mayores reflectores estuvieron en los partidos de Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Los colchoneros enfrentaron al Arsenal, semifinalista de la edición pasada, y el conjunto alemán jugó contra el Paris Saint German, vigente campeón de la competencia.

Los dirigidos por Diego Simeone contaron con los argentinos Julián Alvarez, Nicolás Gonzalez y Gio Simeone desde el arranque y con Thiago Almada entrando desde el banco de suplentes. El equipo inglés los superó por 4-0, con un partido extraño, ya que se fue empatado al entretiempo y los cuatro goles del equipo de Arteta fueron en un lapso de trece minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1980734628513144909&partner=&hide_thread=false Arsenal le facturó 4 goles en 13 MINUTOS a Atlético de Madrid . Estaba 0-0 hasta los 57'. Convirtieron Gabriel, Martinelli y Gyökeres x2.pic.twitter.com/CooHTDjaqB — VSports Team (@VSportsTM) October 21, 2025

Por otro lado, el Bayer Leverkusen cayó por ¡7-2! ante los dirigidos por Luis Enrique. En la goleada estuvieron presentes desde el arranque Claudio Echeverri y Equi Fernández.

La excepción de la jornada fue la del Inter de Lautaro Martínez, que venció 4-0 a Union Saint-Gilloise, con un gol del delantero argentino al finalizar el primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980723904491442337&partner=&hide_thread=false ¡QUE GOLAZO, TORO! Lautaro Martínez definió a colocar y la clavó en el ángulo para el 2-0 de Inter ante Union Saint-Gilloise.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X4WUmexpxi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Cómo sigue la acción de los argentinos mañana en la Champions

El miércoles también tendrá acción de muchos argentinos en la Champions. El partido más atractivo será el Real Madrid vs Juventus, con presencia de Franco Mastantuono para el equipo español.

mastantuono real madrid 2

Liverpool, con Alexis Mac Allister, visita al Eintracht Frankfurt en Alemania, Por su parte, el Chelsea -con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho- recibe al Ajax en Stanford Bridge.

Los otros tres partidos con argentinos involucrados son: Monaco vs Tottenham (con Cuti Romero), Galatasaray (con Mauro Icardi) vs Bodø/Glimt, y Sporting de Lisboa vs Olympique de Marsella (con Gerónimo Rulli y Leo Balerdi).

Cómo está la tabla de la Champions y cómo clasifican a la siguiente ronda

Hay que recordar que desde la temporada pasada, la Champions cambió su formato tradicional de fase de grupos de cuatro equipos y lo reformó por una liguilla con 36 equipos en la que cada uno enfrenta ocho partidos y todos suman para la misma tabla.

De esos 36 equipos, tras terminar todas las jornadas, los mejores ocho equipos clasifican directamente a octavos de final y del 9º al 24º juegan un playoff para definir a los otros equipos que disputarán las instancias finales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FootRankings/status/1980739992432304310&partner=&hide_thread=false Champions League Standings!



1 PSG - 9 pts

2 Inter - 9 pts

3 Arsenal - 9 pts

4 Dortmund - 7 pts

5 Man City - 7 pts

6 Bayern Munich - 6 pts

7 Newcastle - 6 pts

8 Real Madrid - 6 pts pic.twitter.com/GqgmvvbEz3 — Football Rankings (@FootRankings) October 21, 2025

Con la tercera jornada en juego, por ahora son solo tres equipos los que están invictos -PSG, Arsenal y el Inter- aunque mañana podrían sumarse el Bayern Munich (juega ante Brujas), el Real Madrid y la gran sorpresa, el Qarabag (va contra Athletic Club).