Por qué el Cholo Simeone dice que Julián Álvarez es "especial"

En Atlético de Madrid no cabe una gota más de ilusión por el presente de Julián Álvarez en el equipo al que llegó proveniente de Manchester City -donde todavía resuena el lamento por dejarlo ir- a cambio de 75 millones de euros siendo el futbolista más caro de la pasada temporada a nivel mundial.

Este sábado el delantero se despachó con un doblete ante el Valencia para ganarle en Mestalla y hundirlo aún más en la tabla de posiciones. No solo eso, sino que colaboró con la victoria para que el Colchonero se asiente aún más como candidato a ganar La Liga que disputa con el Barcelona y Real Madrid . Una parte de Madrid está encantada con el delantero campeón del mundo, mientras que otra ya sufrió la letalidad de la " Araña " y teme cada vez que se enfrentan.

Tras el encuentro ante el Valenci, comprometido en la tabla general y con la etiqueta de candidato a descender a la Segunda División, el entrenador Diego Simeone se deshizo en elogios con el nacido en Calchin, Córdoba. " Es diferente a todos. Lo decíamos cuando aún no había reflejado con hechos lo que fuimos a buscar de él ", esbozó el Cholo .

"Estamos ilusionados con su presente, con su trabajo, pero sobre todo por sus formas". pic.twitter.com/KkQ6uBilqC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2025

Por otra parte, afirmó: "Estamos ilusionados con su presente, con su trabajo, pero sobre todo con las formas. Es un chico nombre, trabajador, tiene 25 años y ganó todo, pero él continúa en la misma línea de esa humildad que le permite ser diferentes a todos".

Guardiola contó las verdaderas razones por las que Julián Álvarez decidió irse del Manchester City

Pep Guardiola habló en conferencia de prensa sobre la salida de Julián Álvarez del Manchester City. La conferencia se realizó en la antesala del decisivo partido entre el Manchester City y el Real Madrid por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2024-25

En cuanto a la salida del joven delantero argentino debido a la competencia interna que tendría en el equipo inglés, el DT comentó “no me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado".

Pep Guardiola destacó a Julián Álvarez: " Q

ue a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices"

Además, celebró el presente que el cordobés y apunta en que su presente tiene mucho que ver con la decisión tomada: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices", enfatizó Pep.

Tan cierto como que su versatilidad le permite ocupar diferentes posiciones. Con Simeone, en el Aleti, muchas veces comparte ataque con Sorloth, otro tanque. Y en los Ciudadanos cumplió con éxito el rol de Kevin De Bruyne cuando el belga sufrió una lesión que le demandó una extensa recuperación la temporada pasada. Es en estos detalles en los que las palabras de Guardiola, exonerándose ante su salida, pierden fortaleza.

Por último, también destacó que la competencia interna era grande y quizás eso generaba una baja en rendimientos, "en la vida esto pasa a veces. Él quería más protagonismo que con Haaland a veces costaba. Este año, evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido, habría jugado mucho más. Pero él está feliz y es lo más importante”, concluyó el DT del City sobre el tema Julián.

Pep Guardiola es criticado por los hinchas del Manchester City al dejar ir a Álvarez y Palmer

Sin embargo, las críticas dirigidas a Guardiola por dejar ir a Álvarez no han cesado. Los problemas del City para reemplazar al argentino, de 25 años (lleva 17 goles en la temporada) se suman a otra salida controvertida, la de Cole Palmer, quien está brillando en el Chelsea. En este contexto, el técnico español ha tenido que defender sus decisiones, aunque admite las complicaciones de mantener un equipo competitivo en medio de un calendario tan cargado.