Rompió el silencio: qué dijo Lamine Yamal tras su controvertida separación de Nicki Nicole

El delantero del Barcelona decidió ponerles fin a las especulaciones y habló en el marco de una entrevista con un medio español.

Lamine Yamal rompió el silencio y habló públicamente sobre su separación de Nicki Nicole , luego de semanas de rumores y versiones cruzadas. El joven delantero del Barcelona y la selección de España confirmó el fin de la relación con la cantante argentina y dejó en claro que no hubo engaños ni conflictos con terceros: “ No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad . Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, aseguró en diálogo con el programa D Corazón.

El atacante de 18 años quiso despejar las especulaciones que circularon en redes y medios de ambos países. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, insistió el pichón de crack, mientras que afirmó que la ruptura fue de común acuerdo y en buenos términos. Según explicó, ambos priorizan el respeto mutuo y prefirieron tomar distancia antes de que las exigencias profesionales y la exposición mediática afectaran su vínculo.

La historia de amor entre las celebridades había comenzado hacía pocos meses, pero rápidamente captó la atención internacional. La pareja oficializó su relación en septiembre; desde entonces, compartieron viajes, eventos y momentos románticos en redes sociales, donde se mostraban cómplices y enamorados. La rosarina incluso acompañó al futbolista en varios compromisos deportivos, entre ellos el partido del Barsa ante el Olympiakos , por la Champions League, el pasado 21 de octubre.

Lamine-Nicki

Sin embargo, la distancia y los compromisos laborales comenzaron a marcar la relación. Mientras Yamal atravesaba una temporada intensa, la santafesina se encontraba en plena gira y promoción de sus conciertos en América Latina, incluyendo su histórico show sinfónico en su tierra natal ante más de 250.000 personas. Según trascendió, la pareja habría mantenido la última conversación por teléfono, con cada uno desde su nación, antes de confirmar públicamente la separación.

Durante los meses que compartieron, vivieron una relación marcada por el lujo y la exposición. Pasaron sus cumpleaños juntos, viajaron en vuelos privados a Mónaco e Ibiza, e incluso realizaron paseos en helicóptero por las islas croatas del Mar Adriático. Algunos medios europeos señalaron que esas escapadas habrían generado malestar en la Federación Española de Fútbol, ya que el jugador habría justificado una ausencia con un certificado médico.

El mensaje final de Lamine Yamal para Nicki Nicole

Pese al final del romance, las declaraciones de la promesa del fútbol mundial dejaron en claro que no hay resentimientos. “Le deseo lo mejor, siempre la voy a respetar”, afirmó en la entrevista televisiva. En el entorno del joven aseguran que atraviesa el cierre de la relación con madurez, concentrado en su carrera y decidido a mantener su vida privada alejada de los titulares. Por su parte, Nicki Nicole aún no se pronunció públicamente, aunque en sus redes ya dejó de seguir al artillero.