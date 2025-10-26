Real Madrid y Barcelona juegan el clásico este domingo: hora, formaciones y TV

En una jornada sin fútbol en Argentina, los equipos españoles serán los encargados de animar el domingo.

Real Madrid recibe este domingo al Barcelona , en el clásico español, el marco de la fecha 10 de la Liga española. El encuentro se disputa desde las 12.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu , y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+ .

El clásico de España se vuelve uno de los platos fuertes de la jornada, al no haber fútbol en Argentina por las elecciones legislativas nacionales. En ese sentido, este partido tiene un condimento especial, ya que se disputan la cima de La Liga española. Además, hay expectativa por ver si el argentino Franco Mastantuono suma minutos.

BARCELONA: Wojciech Szczsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lamine Yamal calentó la previa del partido

A solo horas del Clásico entre Barcelona y Real Madrid, una frase de Lamine Yamal generó revuelo en el mundo del fútbol. Durante una transmisión informal en el canal de YouTube de la Kings League, el joven delantero del Barça comparó al equipo rival con Porcinos FC —club de Ibai Llanos— y no dudó en decir: "Sí, roban, se quejan, hacen cosas...". La declaración, en tono distendido, fue tomada por muchos como un dardo directo al Real Madrid.

Yamal, que además se refirió al duelo de la temporada pasada entre ambos clubes —donde el Barça remontó y terminó levantando la Copa del Rey—, agregó en los días siguientes: "Mientras yo gano, no pueden decir nada; cuando me ganan, sí pueden".

Frente a este escenario, Xabi Alonso —actual entrenador del Real Madrid— fue consultado insistentemente en la conferencia de prensa previa al partido. Firme en su postura, el técnico decidió no entrar en polémicas y enfocarse en lo deportivo: "Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo".

El DT reiteró en tres oportunidades que el foco está puesto en el juego, no en lo extrafutbolístico: "Es un partido lo suficientemente importante, tiene muchos ingredientes y lo queremos disfrutar. Eso es lo que más nos ilusiona y nos motiva para mañana".

Más allá del cruce dialéctico y las declaraciones en la previa, el foco del Clásico estará puesto en lo futbolístico, con un Barcelona que busca sostener su envión anímico y un Real Madrid decidido a recuperar protagonismo. En un contexto cargado de expectativa, las palabras quedarán atrás y todo se definirá en la cancha, donde ambos planteles llegan con mucho en juego.