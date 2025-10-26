¿Qué hace un diputado nacional y a quién representa? Claves para entender su rol en 2025

Los diputados nacionales representan al pueblo y definen leyes clave. Conocé sus funciones, cómo se eligen y qué se vota este domingo 26 de octubre.

Los integrantes de la Cámara de Diputados serán renovadaos parcialmente en las elecciones 2025

La Cámara de Diputados forma parte del Congreso de la Nación y cumple un rol clave dentro del sistema democrático argentino, ya que representa directamente al pueblo y es uno de los principales espacios donde se debaten y sancionan las leyes que impactan en la vida cotidiana.

Los diputados nacionales representan al pueblo de la Nación Argentina , es decir, a la ciudadanía en su conjunto. Cada uno es elegido en una provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su función es llevar al Congreso los intereses y necesidades de los habitantes de ese distrito.

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 bancas . La cantidad que corresponde a cada provincia depende de su población. Distritos como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe tienen más diputados que provincias más pequeñas como La Rioja, Catamarca o La Pampa.

Un dato clave: la Constitución establece que debe haber un diputado cada 161.000 habitantes, con un piso mínimo de cinco diputados por provincia, sin importar su tamaño.

diptados sesion La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave.

¿Cómo se eligen los diputados?

Los diputados nacionales se eligen mediante voto popular, a través de un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que los partidos o alianzas presentan una lista con un orden determinado de candidatos y los electores votan por una lista completa, no por personas individuales.

Las bancas se distribuyen según un sistema proporcional (método D'Hondt), que reparte los escaños en función del porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza.

¿Cuánto dura su mandato y cuándo se renuevan?

Un diputado nacional ocupa su banca durante cuatro años, y puede ser reelegido de manera indefinida.

La Cámara se renueva por mitades cada dos años, lo que permite una actualización constante de la representación política.

¿Cuáles son las funciones principales de un diputado?

Entre las responsabilidades más importantes de un diputado nacional se encuentran:

Presentar y debatir proyectos de ley .

. Sancionar leyes en conjunto con el Senado .

. Aprobar o rechazar el Presupuesto Nacional .

. Controlar al Poder Ejecutivo a través de pedidos de informes o interpelaciones.

a través de pedidos de informes o interpelaciones. Iniciar juicios políticos contra el presidente, vicepresidente, ministros o jueces de la Corte Suprema.

contra el presidente, vicepresidente, ministros o jueces de la Corte Suprema. Tratar primero las leyes relacionadas con impuestos, contribuciones y reclutamiento de tropas. Esto es una atribución exclusiva de Diputados.

DIPUTADOS 2 Un informe de la organización Chequeado reveló el patrimonio que declararon los diputados nacionales.

¿Qué se elige en las elecciones legislativas de 2025?

Este domingo 26 de octubre, los votantes elegirán nuevos diputados en todas las provincias del país. Se renovarán 127 de las 257 bancas, lo que puede modificar el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso y tener impacto en el tratamiento de leyes futuras.

¿Qué puede exigir un ciudadano a su diputado?

Al tratarse de representantes directos del pueblo, los diputados tienen la obligación de escuchar, promover y defender las problemáticas de los ciudadanos que los eligieron. Pueden recibir pedidos, reclamos o propuestas de vecinos, organizaciones sociales o instituciones del distrito al que representan.