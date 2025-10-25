Lautaro Martínez discutió a los gritos con un ex entrenador suyo

El delantero de la Selección Argentina mostró un lado desconocido y todo quedó captado por las cámaras, viralizándose en las redes.

En el medio del encuentro entre Napoli e Inter , el delantero de la Selección Argentina , Lautaro Martínez , protagonizó un fuerte episodio con su ex director técnico Antonio Conte .

El “Toro” notó un reclamo por parte del DT de Napoli y decidió llevar a cabo un polémico accionar: le hizo la seña de cobarde, le gritó “cagón” reiteradas veces y se tocó los genitales con sus manos. De esta manera, el bahiense demostró dos sensaciones claras: el desprecio que siente por su ex entrenador y la impotencia del partido .

Finalmente, Napoli se impuso 3-1 al Inter en el duelo correspondiente a la octava fecha de la Serie A y trepó a la cima del campeonato italiano . Con este resultado, el conjunto dirigido por Antonio Conte se adueñó del primer puesto, mientras que los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar.

LAUTARO SE LA AGARRÓ... ¡CON CONTE! Imperdible ida y vuelta entre el goleador del Inter y el DT del Napoli

Los goles del conjunto napolitano fueron obra de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa, mientras que el descuento para el “Nerazzurri” llegó gracias a Hakan Çalhanolu.

Un jugador de la Selección Argentina convirtió su primer gol en su nuevo equipo

El extremo izquierdo Alejandro Garnacho abrió el marcador del enfrentamiento ante el Sunderland por la fecha 9 de la Premier League. A los 4 minutos del primer tiempo, el Chelsea aprovechó un contragolpe prometedor que terminó con la pelota en los pies del integrante de la Selección argentina.

Garnacho realizó una jugada individual por la banda izquierda que generó una prometedora oportunidad de conversión. El argentino, con dos defensores encima, se metió adentro del área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero neerlandés Robin Roefs. De esta manera, el "Bichito" concretó su primer gol con la camiseta azul del Chelsea F.C.

Sin embargo, en Stamford Bridge, el Chelsea volvió a decepcionar al caer 2-1 frente al Sunderland, uno de los equipos revelación del torneo. Con este triunfo, el equipo dirigido por Régis Le Bris —recién ascendido— escaló al segundo lugar, mientras que los de Enzo Maresca descendieron al octavo puesto, en medio de crecientes críticas por su irregularidad.

Cómo fue el resto de la jornada en Europa

En Old Trafford, Manchester United confirmó su recuperación con una contundente victoria 4-2 ante Brighton. Los dirigidos por Ruben Amorim dominaron de principio a fin y sumaron su tercer triunfo consecutivo, impulsados por las actuaciones estelares de Matheus Cunha, Casemiro y Bryan Mbeumo —autor de un doblete—.

El equipo mostró una identidad sólida y carácter ofensivo, con una conexión brasileña que marcó el ritmo del juego. Brighton reaccionó sobre el final con goles de Danny Welbeck y Charalambos Kostoulas, pero Mbeumo selló la victoria que devuelve a los “Red Devils” al lote de protagonistas.

Con este resultado, el Manchester escala a la cuarta posición, mientras que el Brighton sigue merodeando en la mitad de la tabla. El Newcastle también celebró en casa tras vencer 2-1 al Fulham en St. James’ Park. Jacob Murphy abrió el marcador y Bruno Guimarães firmó el gol del triunfo en los minutos finales, después de que Saša Luki empatara transitoriamente para la visita.

Con este resultado, las “Urracas” se alejan de la mitad baja y se ilusionan con pelear por Europa, mientras que el Fulham quedó al borde de la zona de descenso. El golpe de la jornada lo dio el Brentford, que derrotó 3-2 al Liverpool en un duelo lleno de intensidad. Los locales aprovecharon su efectividad y la fragilidad defensiva de los “Reds”, con goles de Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago Rodrigues.

Salah y Kerkez descontaron para el Liverpool, que tuvo más posesión pero falló en la definición. Con esta derrota, Liverpool cayó al sexto puesto y salió de zona de copas europeas, mientras que Brentford escaló a mitad de tabla y sueña con un cierre de año a puro crecimiento.