Independiente de Neuquén tuvo carácter ante Roca y es único puntero del Pre Federal

El Rojo levantó una diferencia de 15 puntos y con la victoria quedó como líder en soledad del torneo de primera.

Con otra remontada para destacar, Independiente de Neuquén derrotó 67 a 60 a Deportivo Roca y se quedó con su octavo triunfo en el Pre Federal de básquet . El equipo de Andrés García empezó perdiendo, pero lo dio vuelta desde el segundo cuarto en adelante y aprovechó las derrotas de Pacífico y Centro Español para quedar como único puntero.

El inicio de la noche en La Caldera fue muy favorable a la visita, que tuvo en Franco Heck y Adolfo García Barros como sus principales figuras para sacar 15 de ventaja en apenas siete minutos de partido.

Independiente no le pudo encontrar la vuelta a la ofensiva rival en el primer cuarto y tardó en empezar a sumar. De todas formas, nunca se fue del partido y, de a poco, fue limando la diferencia en el segundo parcial para recuperar terreno de la mano de Joaquín Marcón (17) en la zona pintada.

joaquín marcón independiente de neuquén basquet

Tras el descanso largo, Julián Fedele (13) y Carlos Paredes cumplieron un rol defensivo fundamental, mientras que David Oviedo (15) condujo y anotó para llegar a dar vuelta el marcador en el final del tercer parcial.

El Rojo llegó a sacar 10 de diferencia contra un rival que sintió el desgaste y se quedó casi sin respuestas. Sin embargo, García Barros acercó al naranja con un triple y un doble que le dieron chances en el último minuto.

La última bomba de Fedele dejó ya sin chances a Roca y encaminó la victoria de Independiente, que logró un éxito similar al triunfo que había logrado en casa sobre Centro Español.

Pérfora se sumó al lote de escoltas

En una tabla de posiciones que hace varias fechas quedó partida en dos, el que se acercó fue Pérfora, que viene mejorando su rendimiento y volvió a demostrarlo en casa. Los de Fernando Claris obtuvieron un claro triunfo por 98 a 84 sobre Pacífico, con Nahuel Vicentín como gran figura con 25 puntos.

El Verde alcanzó al Deca y a Centro Español, que no pudo hacer pie en su visita a Atlético Regina. El Torito había comenzado bien en la Perla del Valle de la mano de Juan Peral (16), pero una actuación descollante de Marcos Leal, autor de 27 puntos y 7 triples, le permitió dar vuelta el resultado al albo, que terminó ganando por 75 a 61.

En el otro encuentro de la noche, Biguá fue el único que pudo pegar fuera de casa. El conjunto neuquino estuvo casi siempre al frente y se impuso 87 a 79 sobre Del Progreso en el Gigante de la calle Maipú para escaparle al fondo de la tabla.

Con las elecciones legislativas del domingo cambiando la agenda, el próximo lunes 27/10 se disputará la undécima fecha de las 14 que tiene la fase regular.

Habrá un partidazo en El Viejo Ramírez entre Pacífico y Centro Español, desde las 21:30. En el mismo horario chocarán Biguá-Independiente y Del Progreso-Atlético Regina. A las 22 será el turno para Deportivo Roca y Pérfora.