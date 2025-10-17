Independiente de Neuquén U-13 disputa el cuadrangular nacional buscando las semis

El conjunto regional alojará en su casa el certamen, que también disputan Caza y Pesca, Vélez y Viedma.

El equipo de básquet juvenil Sub 13 de Independiente de Neuquén jugará este fin de semana en condición de local, en La Caldera de la capital neuquina, el cuadrangular nacional frente a Caza y Pesca, Vélez y Deportivo Viedma .

Los jóvenes buscan continuar con la tradición del equipo, que históricamente alcanzó varios hitos en el básquet con sus divisiones inferiores. La cabeza del grupo los inspira a eso: Leandro Lauro, gloria del básquet del club, es el director técnico de esta categoría .

Independiente de Neuquén ganó la licitación para alojar este cuadrangular , lo que implicó una gran erogación de dinero. Las familias de los chicos y el club trabajaron mucho para juntar el sponsoreo y los fondos. El anfitrión del torneo debe hacerse cargo de muchos gastos, por lo que la familia del rojo está haciendo un gran esfuerzo para acompañar a los chicos.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 19.39.39

La acción comenzará este sábado 18 de octubre, cuando el rojo neuquino se enfrente a Caza y Pesca. El objetivo del equipo será alcanzar las semifinales del certamen.

También habrá otro cuadrangular de básquet en Roca, donde Del Progreso será local en el Gigante de la calle Maipú de la ciudad rionegrina. Sus rivales son Ferrocarril Oeste, Obras Sanitarias y Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia.

Días y horarios de los partidos de Independiente de Neuquén en el cuadrangular

Sábado 18/10

18:00 hs - Independiente VS Caza y Pesca

Domingo 19/10