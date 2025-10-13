De punta en Rojo: Independiente le sacó el invicto a Español y es nuevo líder

En el comienzo de la segunda vuelta de la fase regular, el equipo de Andrés García le ganó al Torito por el Pre Federal.

En el partido más relevante del fin de semana, Independiente de Neuquén revirtió un partido complicado, dio una muestra de carácter y se quedó con la victoria ante Centro Español de Plottier en La Caldera. El 84 a 74 del Rojo significó el séptimo éxito del equipo capitalino en el año y lo subió a lo más alto de la tabla en el Pre Federal de básquet .

El Torito llegaba invicto luego de haber ganado todo en la primera vuelta de la fase regular. Después de hacer un primer cuarto de alto vuelo con mucha efectividad en los lanzamientos a distancia, el visitante pasó de dominante a dominado, con una notable mejora defensiva en el Rojo.

Emilio Santana y Juan Peral manejaron los hilos a placer y el parcial del comienzo terminó 28 a 17 para la visita.

Independiente llegó a estar 15 puntos abajo en el cierre del primer cuarto, pero no perdió la calma. Se sostuvo en el marcador gracias a Julián Fedele (13), frenó el goleo rival con ajustes tácticos y en el complemento sacó a relucir lo mejor de su juego colectivo.

Tanto en la parte defensiva como en el ataque, Independiente se mostró sólido para trabajar el partido, bajarle el ritmo al trámite según su conveniencia y hacer pesar a sus individualidades.

El ingreso de Mateo Isolabella (17) fue importante como siempre ingresando desde el banco, Carlos Paredes (14) hizo un desgaste enorme en los dos costados y Joaquín Marcón (13) ganó el duelo del poste bajo contra Franco Casacchia, que había comenzado siendo clave.

Con un David Oviedo (19) estelar, el Rojo dio vuelta el marcador en el cierre del tercer cuarto y se hizo imparable. Llegó a sacar 17 de ventaja en el último parcial, donde los puntos de Español solo sirvieron para la estadística.

foto oviedo

Pacífico es el tercero en discordia y recrudece la pelea por no descender

El Decano volvió a ganar como visitante, pero esta vez lo hizo de manera contundente por 101 a 71 sobre Del Progreso. Los dirigidos por Maxi Rubio estuvieron siempre al frente, más allá de un primer cuarto un poco más parejo (25 a 21).

Desde el segundo parcial en adelante, el poderío ofensivo de Pacífico fue imposible de detener para los locales. Marco Roumec (19 puntos y 2 rebotes), Sebastián Godoy Vega (21 y 6 recobres) y Alex Soria (12 puntos y 13 rebotes) fueron los destacados en el conjunto ganador, que está tercero con registro 6-2.

Pérfora es el cuarto de la tabla, luego del triunfo 80 a 78 en Regina ante el Albo. El equipo de Fernando Claris fue superior casi todo el partido y llegó a ganar por 20, pero terminó sufriendo por la remontada local y sintiendo el desgaste físico. El Verde le había ganado a Progreso el viernes en doble suplementario.

En la zona baja, la pelea es evidente. Además de Progre y Regina, los otros dos que están en esa lucha son Deportivo Roca y Biguá. En el otro partido del domingo, los naranjas prevalecieron en El Nido de la capital neuquina.

Fue 64 a 61 para los de Sebastián García con un triple clave de Franco Heck en el tramo final.

A cada equipo le quedan 6 partidos para cerrar la fase regular y después se vendrán los cruces.