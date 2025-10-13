Liga Confluencia: un árbitro expulsó a un jugador tras picar un penal

Ocurrió en el partido entre Deportivo Roca y Experimental de Cinco Saltos por la fecha 33 del certamen rionegrino.

La decisión de un árbitro generó otra polémica en la Liga Confluencia. Fue en el partido entre Deportivo Roca y Experimental de Cinco Saltos, en una tarde que tuvo de todo en el estadio Luis Maiolino.

El equipo de Cinco Saltos había comenzado mejor con su delantero Gonzalo Norambuena , que antes de los 10' hizo expulsar a Mateo Solari por una infracción de último recurso.

Sin embargo, Roca se acomodó y se puso al frente con lo que fue uno de los momentos curiosos del fin de semana. Tras un penal bien cobrado por el juez Leandro Gatica , Agustín Pereyra ejecutó con una sutileza, picando la pelota y engañando al arquero Alexis Soto .

El jugador del naranja salió festejando con suficiencia mientras el "1" había quedo en el piso. Este reaccionó, lo fue a buscar y la tiró la pelota.

Lo particular fue la decisión del árbitro, que primero expulsó a Pereyra y después le mostró la roja al arquero. Para el juez, la razón de la expulsión sería la mirada del ejecutante al arquero cuando salió festejando, pero en general la visión es que fue una sanción injusta y equivocada, que generó muchas críticas en el partido y luego a través de las redes.

Liga confluencia polémica expulsión

Video: Benjamín Heffner / De Pizarrón

Antes del descanso, con 9 jugadores, Roca se puso 2 a 0 tras un rebote del arquero suplente que Lautaro Berthon mandó a la red. Ya en el complemento, Calfullán descontó para la visita y luego hubo un gol anulado a Valentín Peña por posición adelantada, que hubiese significado el empate de Experimental.

Fabián Illanes liquidó el partido para los locales y el pitazo final de Gatica determinó el 3 a 1.

La tabla y los descensos

Con este resultado, Deportivo Roca llegó a 67 puntos y se consolida en el tercer lugar.

El título lo pelean Atlético Regina y La amistad, que están con 79 unidades cada uno. El albo goleó a San Isidro por 4 a 0 en Cipolletti, mientras que el conjunto amigo se impuso 1 a 0 a Unión Alem Progresista (sexto, 52) con un gol de Manuel Torres.

Cuarto está CIMAC (41) que empató 1 a 1 en casa ante Deportivo Huergo (38) y Catriel viene quinto (55) luego de igualar 1 a 1 como visitante frente a Argentinos del Norte (séptimo con 52).

Petroleros Pampeanos (52) derrotó a domicilio a Deportivo Mainqué (último, 11), mientras que San Martín (52) goleó 5 a 2 a Fernández Oro (49) y Cipolletti (50) empató con San Carlos (26) en Allen por 1 a 1.

Después viene Experimental con 48 puntos, los mismos que Círculo Italiano, que le ganó 2 a 1 a Alto Valle (28).

Por su parte, Academia Pillmatún (46) se impuso a San Sebastián (26) por 2 a 0 en el duelo cipoleño y la fecha 33 se abrió el viernes con el 3 a 0 de Maracacinho (34) sobre Obrero Dique (14).

El formato de torneo largo para este año en la Liga Confluencia derivará en dos divisiones. Los primeros 14 seguirán en la A y los últimos 8 de este torneo irán a la B.