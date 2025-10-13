La dura crítica de Ruggeri a Gallardo en medio de la crisis de River

River profundizó su crisis futbolística al perder con Sarmiento de Junín , y este lunes todos los ojos del fútbol argentino están posados en el mal momento que atraviesa el Millonario, que lleva cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, más la eliminación a manos de Palmeiras en Copa Libertadores. En este contexto, Marcelo Gallardo se encuentra en la cuerda floja

En ESPN F90, el Pollo Vignolo y su panel no fueron la excepción a la hora de evaluar el flojo presente del equipo del Muñeco. Y uno de los más enfáticos fue Oscar Ruggeri, quien primero apuntó a quién debe llegar la carga. "A los pibes hay que dejarlos de lado en estos momentos. Es hora de que pongan la cara los más grandes", dijo para dejar en claro que los que deben poner el pecho son los más experimentados.

Pero la frase más dura del "Cabezón" fue cuando opinó sobre la silbatina que envolvió la salida de los jugadores del Monumental que indica que "futbolísticamente tocó fondo" y que el enojo de la gente es para todos: "La canción de 'jugadores' es la peor que vos escuchás en la cancha y es una puteada para todos, también se lleva puesto al DT. La puteada de los propios te mata, necesitás de jugadores con personalidad, ahora hay que ganar".

"Por mucho menos, a Demichelis lo querían matar. Un partido como el de este domingo, si no es porque es Gallardo, es para que se vaya", aseguró Ruggeri en charla con sus compañeros.

La cruda reflexión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River: "El momento es jodido"

El presente de River es preocupante y los hinchas se lo hicieron saber este domingo en el Más Monumental tras ser derrotado 1-0 por Sarmiento de Junín, en un partido donde no mostró un rendimiento positivo sostenido y tuvo un error garrafal de su arquero Franco Armani que costó el gol de la derrota.

Luego de la derrota el entrenador hizo un duro análisis del partido y, también, sobre el presente del equipo: “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no lo pudimos sostener; por una equivocación o por errores propios. No es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente. Tal vez es hasta el momento más no reconocible con lo que uno pretende del equipo. En esa adversidad en la que nos encontramos, hay que hacerse responsable”.

"NO ES NUESTRO MEJOR MOMENTO. HAY QUE HACERSE RESPONSABLE"



Marcelo Gallardo habló en conferencia tras la derrota de River ante Sarmiento en el Monumental#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4EcJWZ7w1e — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

A su vez, soltó: “No tengo mucho que decirles más de lo que les vengo diciendo últimamente. Asumir la responsabilidad de estos malos resultados y, en consecuencia con eso, seguir intentando. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer muchos méritos, pero están ahí. En estos dos meses que quedan de competencia, quedan dos partidos de Copa Argentina y el torneo, que estás en la pelea, y el clásico con Boca. Hay que asimilar el momento, desde mi lugar, responsabilizarme, y seguir. No queda otra. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias, seguir intentando. No hay excusas”.

Por otra parte se refirió a la reacción de los hinchas: “Cómo no voy a entender al hincha, nací en este club. No hay forma de hacerle un reproche. El hincha nos ha acompañado en este tiempo. Y ha seguido alentando, la cancha todos los partidos está llena, el hincha exige y está bien que eso suceda, es parte de la exigencia de este club. No puedo reprocharle nada. Tenemos que devolverle ese apoyo, esa confianza y tener la capacidad de revertir esta situación. Pedí disculpas la otra vez, porque no merecen en este momento, pero en el fútbol estas cosas pasan. Hoy estamos la mala, hay que bancar. Y nosotros tenemos que responderle”.

“Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo a vivir gratis acá. ¿Tengo una espalda gigante? No. Haber vivido lo que hemos vivido me identifica con la gente. Después, los objetivos... Uno no viene a vivir del pasado acá. Podía haber vivido del pasado en mi casa, disfrutando de la vida. No tengo problema en admitirlo: me gustan los desafíos. Mi desafío es permanente, como persona, entrenador, y eso me alimenta. Y por eso esta adversidad no me hace claudicar. Hay que reconocer que no estamos bien y seguir. Si tenemos los argumentos, hay que mostrarlos. Por ahora, las cosas están sobre la mesa. Tendremos que hacer otros méritos”, dijo.

Por otra parte dijo: “He vivido muchas como estas, tengo que reconocer que no nací ganando siempre. Me he criado a base de adversidades, tengo muchísimas vivencias para tener argumentos, sé que el impacto que tiene el perder partidos como este es muchísimo, sobre todo cuando tenés que sentir representación desde otro lugar, pero dignamente vengo a asumir la responsabilidad de que el momento es jodido. Que no tengo argumentos para poder salir de esta adversidad, ahí no comparto”.