Rezo y un misterioso número: el inédito momento que protagonizó Borja en la derrota ante Sarmiento de Junín

El delantero colombiano llamó la atención en la derrota de River ante el equipo de Junín cuando se preparaba para ingresar al partido.

Miguel Ángel Borja está enemistado con el gol . El delantero colombiano está en una de esas rachas negativas que suelen tener los delanteros durante su etapa como jugador, justo en un momento donde River a nivel colectivo tampoco encuentra la fórmula para poder imponerse ni siquiera en su estadio, el Más Monumental.

El elenco de Marcelo Gallardo volvió a ser derrotado por cuarta vez consecutiva en el torneo clausura, en esta oportunidad ante Sarmiento de Junín que tuvo una cuota de suerte para poder llevarse tres puntos vitales. Mientras el trámite del encuentro estaba complicado para el local y el marcador lo tenía en desventaja, el Colibrí fue llamado por el entrenador y se preparó para ingresar al partido.

En sus preparativos para saltar al campo de juego llamó la atención de los fanáticos por una situación inédita. Fiel a sus creencias, el jugador se arrodilló fuera de la cancha, elevó sus manos y rezó en búsqueda de romper su mala racha y contribuir con un posible tanto salvador para el equipo. En medio del ritual, las miradas se posaron sobre su palma izquierda al divisar un número misterioso escrito con fibrón.

CON EL 63 EN LA MANO



Borja tiene 62 goles en River y entró a la cancha ante Sarmiento con un número marcado con fibra. Logró convertir pero no valió





En el mismo relucía el "63", lo que por un momento no tenía explicación. Si bien el significado no fue esclarecido, se trataría de una manifestación para concretar un nuevo tanto debido a que desde su llegada al club marcó 62 goles. Su próximo tanto sería el número 63.

Particularmente el jugador convirtió un tanto después de haber ingresado desde el banco de suplentes tras una jugada del joven futbolista Cristian Jaime, pero fue anulado debido a que al momento de haberse realizado el pase se encontraba en posición adelantada. De esta manera el futbolista gritó con todas sus ganas el tanto, pero se quedó con el deseo de que contribuya en el marcador.

Sin reacción: un flojísimo River perdió con Sarmiento de local y ya lleva cuatro derrotas al hilo

El momento de River preocupa y mucho a todos los hinchas: ocurre que cayó por 1-0 ante Sarmiento en el Monumental, tuvo un pésimo desempeño y se fue silbado por los fanáticos del Monumental. Con esta derrota, el Millonario acumuló su cuarta victoria consecutiva en el certamen doméstico, perdió seis de sus últimos siete cotejos y se aleja de la cima de su zona. Para colmo, puso en peligro su clasificación para la Copa Libertadores del año próximo.

La crónica de River-Sarmiento

Tras un emotivo homenaje con aplausos incluidos por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un River repleto de bajas buscó tomar las riendas del compromiso, aunque Sarmiento sorprendió adelantando líneas y presionando alto a partir de mitad de cancha. El Millonario, con dificultades para generar juego por las inclemencias climáticas y la velocidad que el agua le imprimía al césped, apenas tuvo un par de acercamientos en los pies de Maximiliano Salas. La más clara fue de Giuliano Galoppo, que no llegó a rematar tras un error en la salida de Lucas Acosta en un córner.

Los intentos más concretos del cuadro de Núñez, impreciso durante la primera media hora, fueron por intermedio de Nacho Fernández, quien exigió al arquero con un remate de media distancia; y Thiago Acosta, en su presentación inicial como titular a los 20 años, que también hizo intervenir al guardameta. Sin embargo, se trataban de acciones esporádicas, ya que al local le costaba encontrar pases y ser preciso.

ACOSTA SALVÓ A SARMIENTO DOS VECES





El cuadro de Junín, que había pasado pocas veces los tres cuartos de cancha, sorprendió a los miles de hinchas presentes en el Monumental: Alex Vigo comandó una jugada ofensiva, disparó desde lejos y Franco Armani tomó el balón tras un rebote en Milton Casco. Si bien todo parecía indicar que el campeón del mundo lo tenía controlado, se le escapó e Iván Morales definió de caño para estampar el 1-0.

¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL!

El local, con más empuje que fútbol, no claudicó y contó con varias oportunidades para igualar el marcador, mientras se tensaba el ambiente en la cancha. Facundo Colidio habilitó a Fabricio Bustos, que no pudo vencer la resistencia del guardameta cuando quedó mano a mano. Un rato después, Galoppo sacó un potente latigazo que obligó a Acosta a volar para evitar el empate. Así, el hombre bajo los tres palos de la visita empezó a transformarse en figura.

OTRA VEZ ACOSTA El arquero de Sarmiento voló para sacarle el empate a Galoppo





En el arranque del complemento, el ritmo que River había logrado encontrar minutos atrás se diluyó por completo. Si bien Marcelo Gallardo hizo ingresar a Miguel Borja para sumar jugadores en ataque, lo cierto es que prácticamente no generó peligro -salvo un bombazo de Nacho- y los de Facundo Sava recuperaron la compostura. Con paciencia y a la espera de una eventual contra, Sarmiento hizo que el compromiso se jugara a su gusto y placer.

Giménez la tiró por arriba y Sarmiento se perdió el segundo ante River





Mientras desde las tribunas bajaba el famoso "Movete, River, movete", que dejaba entrever el enojo de la parcialidad millonaria por la parsimonia de los futbolistas, el Muñeco hizo debutar a un juvenil: se trata de Cristian Jaime, delantero de 19 años, que se paró por detrás del Colibrí por el sector izquierdo. En su desconcierto, el anfitrión tuvo el 1-1 con un zapatazo de Paulo Díaz que estrelló el travesaño; pero Elián Giménez erró una chance increíble dentro del área que le hubiera permitido cumplir con la ley del ex.

TREMENDO BOMBAZO DE PAULO DÍAZ QUE EXPLOTÓ EN EL TRAVESAÑO





A medida que fue creciendo la desesperación, los de Núñez se hundieron en su propia intrascendencia: más allá de la preocupación por otro flojo desempeño en casa, lo cierto es que el DT sigue sin encontrar el equipo y no pudo imprimirle su sello a lo largo del año y medio que lleva su segundo ciclo al frente de la institución.

Sobre el cierre, con el enojo de la gente a cuestas, Jaime gambeteó, se sacó a dos rivales de encima y Borja la empujó para salvar a River. El delantero colombiano, sin embargo, estaba en posición adelantada y no evitó el papelón de su equipo: los silbidos y abucheos, por supuesto, dejaron en evidencia una profunda crisis deportiva. Otro baldazo de agua fría...