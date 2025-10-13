Independiente volvió a perder y suma una racha negativa única en el certamen

El rojo de Avellaneda perdió 2-0 de local ante Lanús y suma una dura racha negativa que preocupa en los hinchas. La comparativa con los años previos a su descenso.

Independiente no puede salir de un momento crítico. Los fantasmas empiezan a dar vuelta nuevamente para una institución que, en medio de problemas institucionales, al menos había conseguido mantener un buen nivel futbolístico cuando Julio Vaccari era entrenador del equipo. Sin embargo, en la última parte de su período a cargo del plantel, el equipo empezó a mostrar falencias.

Con Gustavo Quinteros la situación no cambió y los hinchas perdieron la paciencia con el plantel . Este domingo por la noche el equipo recibió una dura derrota en condición de local ante Lanús por 2-0 y las alarmas se mantienen encendidas debido a que el equipo está último en el grupo B del torneo clausura y en el puesto 17 de la tabla anual a ocho puntos del último puesto que clasifica a la Copa Sudamericana.

Sin embargo hay un dato que también preocupa mucho a los hinchas del rojo. Actualmente, el elenco rojo de Avellaneda es el único equipo que al paso de 11 fechas aún no ha sumado victoria en el torneo clausura (seis empates y cinco derrotas para el equipo).

Lanús Independiente

A su vez, los diablos llevan 14 partidos consecutivos sin ganar, a tan solo tres encuentros de alcanzar la racha histórica de 17 partidos sin ganar que registró en el 2012 previo a su descenso a la segunda división del fútbol argentino en 2013. Ante este panorama, y a pesar de que hace meses se presentaba como un equipo duro de roer, el elenco no logra el resultado que revierta el presente.

Si bien aún tiene varias marcas negativas por romper, este presente ya se metió en la historia siendo que solo en cuatro oportunidades el club comenzó un torneo sin lograr la victoria en sus primeras ocho o más fechas.

Independiente deberá buscar rápido el momento para revertir el presente si no quiere profundizar el malestar en los hinchas y el compromiso con las tablas. Tendrá la oportunidad el próximo domingo ante San Martín de San Juan, de visitante, de buscar la primera victoria en el clausura.