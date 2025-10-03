Frenaron todo: Independiente escuchó a los hinchas y dieron marcha atrás con la nueva marca de camisetas

La comisión directiva del rojo comunicó a través de sus redes sociales la decisión que tomaron luego de que Atomik retire la oferta. El comunicado completo.

Finalmente Independiente no hará cambios en la marca que viste a sus jugadores. El fuerte rechazo de los hinchas expresado en las redes sociales como también en una manifestación afuera de la sede de la institución generaron que la comisión directiva retroceda en su decisión y desestime la oferta hecha por la empresa de indumentaria Atomik.

El cambio de marca parecía un hecho, entendiendo que la marca había superado la propuesta económica hecha por Puma, quien hasta el momento -y por varios años más- representa a la institución. Sin embargo la presión de los hinchas generó que la CD reflote el diálogo con la marca y escuche una oferta superadora.

Este jueves el club anunció a través de sus redes sociales que finalmente llegaron a un acuerdo con Puma para continuar con ellos. "El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031 ", expresó el club en un comunicado publicado en las redes sociales.

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031

Previamente la marca Atomik retiró la oferta y explicó los motivos con un comunicado oficial: "En los últimos días, nuestra compañía fue objeto de situaciones de público conocimiento que resultaron agraviantes y absolutamente ajenas a la realidad. Se difundieron videos falsos y manifestaciones injuriosas que buscaron desprestigiar a ATOMIK, hechos que se vieron agravados por amenazas personales a familiares y directivos de la empresa, ante lo cual se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes".

A su vez argumentó: "Frente a este escenario, ATOMIK comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones. Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico".

