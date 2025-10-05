Tremendo: el penal que no le dieron a Independiente y los números del peor arranque de su historia

El Rojo no pasó del empate con Godoy Cruz en Mendoza y, encima, fue perjudicado por el árbitro Andrés Gariano: lleva diez partidos sin ganar en el torneo.

Pese a que los hinchas esperaban que la llegada de Gustavo Quinteros le brindara a Independiente una bocanada de aire fresco, lo cierto es que el equipo no mejora desde el funcionamiento y tampoco en cuanto a los resultados: tras el empate en el clásico ante Racing, el Rojo igualó 1-1 con Godoy Cruz en Mendoza y firmó el peor arranque en su historia en campeonatos domésticos .

Ocurre que el conjunto de Avellaneda, de capa caída, acumula diez encuentros sin sumar de a tres en el actual Torneo Clausura, con seis pardas y cuatro derrotas. Uno de sus peores registros había sido en el Apertura 1990, cuando debió esperar nueve compromisos hasta celebrar su primera victoria. Algo parecido pasó en el Apertura 1995, con ocho cotejos sin ganar; y en el fatídico Torneo Inicial 2012 , campaña que formó parte de las tres que condenaron al Diablo al descenso.

Para colmo, los bonaerenses ya llevan doce duelos sin festejar, contando todas las competencias -cabe destacar que quedó eliminado de la Copa Sudamericana por escritorio, luego del escándalo con la Universidad de Chile en el Libertadores de América-. En el Malvinas Argentinas, encima, fue claramente perjudicado por el árbitro Andrés Gariano, gran protagonista en tres acciones puntuales.

El insólito penal que Andrés Gariano no le dio a Independiente

En la primera de ellas, Agustín Ausmendi había sido derribado dentro del área de la visita por Franco Paredes, pero el juez decidió omitir la infracción y continuar con el juego. Al rato, Matías Abaldo se animó a la individual por el sector izquierdo y entró al rectángulo, pero Vicente Poggi lo interceptó con el pie: ahí sí el colegiado pitó el penal correspondiente y Santiago Montiel lo cambió por gol.

La tercera de las situaciones polémicas fue casi al cierre del pleito: el ex delantero de Gimnasia de La Plata remató al arco y la pelota pegó en el brazo de Juan Morán, pero el encargado de impartir justicia consideró que no hubo un movimiento antinatural. Tampoco fue advertido por el VAR, pese a que el plantel completo de Independiente salió a reclamar.

"Fue grandísimo, no solamente abre la mano sino que el tiro iba bien. No entiendo por qué no la revisa", se quejó el DT, que todavía no le encuentra la vuelta ya consumada la salida de Julio Vaccari. El Rojo ocupa la última posición del grupo B, con tan solo seis unidades, y está lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales. La crisis institucional y deportiva no para de crecer...