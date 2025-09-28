Goles anulados y un errado insólito: Independiente dejó pasar la oportunidad de vencer a Racing
Dos offsides, el pedido de una roja y el gol del triunfo que no fue: el clásico entre el Rojo y la Academia tuvo de todo.
Racing e Independiente igualaron este domingo sin goles en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).
En un encuentro parejo, el Rojo tuvo dos goles anulados por fuera de juego de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral, a los 27 minutos del primer tiempo, y a los 12’ del segundo, respectivamente.
Ambos equipos llegaban a este trascendental duelo con dos realidades completamente distintas. La Academia viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras el triunfo ante Vélez, mientras que los Diablos Rojos arribaban sin haber logrado un triunfo en el campeonato local y con el agregado que era el estreno de Gustavo Quinteros al mando del equipo luego de la renuncia de Julio Vaccari como entrenador.
Ahora, Independiente deberá visitar a Godoy Cruz de Mendoza, el domingo 5 de octubre desde las 14:30 por la siguiente jornada del Torneo Clausura. En tanto, el conjunto albiceleste tendrá un duro choque ante River, el próximo jueves a partir de las 18:00 por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Las polémicas y el gol errado por Independiente al último minuto
Acorde al momento que viven ambos equipos en el presente, Racing se mostró mejor en los primeros minutos e incluso tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador apenas el árbitro dio el pitazo inicial: a los 30 segundos, Agustín Almendra remató y, tras un rebote, hubo una salvada heroica de Facundo Zabala sobre la línea, cuando Tomás Conechny buscaba convertir.
A pesar de otras situaciones que tuvo la Academia, como un remate de cabeza de Duván Vergara, el Rojo pudo reponerse y llevó peligro al arco de Facundo Cambeses. De hecho, a los 26' minutos, Nacho Pussetto lograba abrir el marcador, en una anotación que fue anulada por offside.
A los 34’, apareció la primera polémica del cotejo cuando Bruno Zuculini, volante del cuadro albiceleste, impactó de forma peligrosa en la pierna derecha de Kevin Lomónaco, defensor central del Rojo, a la altura de la tibia. No obstante, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla, lo que desató el efusivo reclamo del banco de suplentes visitante.
En el arranque del segundo tiempo, luego de una jugada donde Maravilla Martínez quedó solo en el área y pudo poner el primero, Independiente se despertó y tuvo un remate de Luciano Cabral que tapó el arquero, sumado a un tiro de Santiago Montiel que Gastón Martirena sacó de cabeza en la línea.
Tras esta jugada, los de Gustavo Quinteros volvieron a tomar por sorpresa al fondo de Racing: esta vez fue Cabral quien lograba convertir, pero nuevamente fue anulado por posición adelantada.
A los 90+4', Pablo Galdames tuvo una ocasión inmejorable: en el último minuto del tiempo adicionado, el jugador chileno se fue mano a mano con Cambeses e increíblemente la pelota se fue rozando el palo. De esta forma, aunque el Rojo tuvo múltiples chances, el clásico no pasó del 0 a 0.
Síntesis de Racing – Independiente por la décima fecha del Torneo Clausura 2025
- Torneo Clausura
- Fecha 10 - Interzonal
- Racing 0 – 0 Independiente
- Estadio: Presidente Perón
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ignacio Rodríguez por Agustín Almendra (R); 19m Facundo Mura por Gastón Martirena (R); 19m Martín Barrios por Gabriel Rojas (R); 19m Adrián Balboa por Duvan Vergara (R); 20m Marco Di Cesare por Bruno Zuculini (R); 28m Walter Mazzantti por Mtías Abaldo (I); 36m Pablo Galdames por Felipe Loyola (I); 36m Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (I).
