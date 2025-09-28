El clima en Neuquén

Goles anulados y un errado insólito: Independiente dejó pasar la oportunidad de vencer a Racing

Dos offsides, el pedido de una roja y el gol del triunfo que no fue: el clásico entre el Rojo y la Academia tuvo de todo.

Racing e Independiente igualaron 0 a 0.

Racing e Independiente igualaron este domingo sin goles en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

En un encuentro parejo, el Rojo tuvo dos goles anulados por fuera de juego de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral, a los 27 minutos del primer tiempo, y a los 12’ del segundo, respectivamente.

Ambos equipos llegaban a este trascendental duelo con dos realidades completamente distintas. La Academia viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras el triunfo ante Vélez, mientras que los Diablos Rojos arribaban sin haber logrado un triunfo en el campeonato local y con el agregado que era el estreno de Gustavo Quinteros al mando del equipo luego de la renuncia de Julio Vaccari como entrenador.

Ahora, Independiente deberá visitar a Godoy Cruz de Mendoza, el domingo 5 de octubre desde las 14:30 por la siguiente jornada del Torneo Clausura. En tanto, el conjunto albiceleste tendrá un duro choque ante River, el próximo jueves a partir de las 18:00 por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Las polémicas y el gol errado por Independiente al último minuto

Acorde al momento que viven ambos equipos en el presente, Racing se mostró mejor en los primeros minutos e incluso tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador apenas el árbitro dio el pitazo inicial: a los 30 segundos, Agustín Almendra remató y, tras un rebote, hubo una salvada heroica de Facundo Zabala sobre la línea, cuando Tomás Conechny buscaba convertir.

A pesar de otras situaciones que tuvo la Academia, como un remate de cabeza de Duván Vergara, el Rojo pudo reponerse y llevó peligro al arco de Facundo Cambeses. De hecho, a los 26' minutos, Nacho Pussetto lograba abrir el marcador, en una anotación que fue anulada por offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972371700634284461&partner=&hide_thread=false

A los 34’, apareció la primera polémica del cotejo cuando Bruno Zuculini, volante del cuadro albiceleste, impactó de forma peligrosa en la pierna derecha de Kevin Lomónaco, defensor central del Rojo, a la altura de la tibia. No obstante, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla, lo que desató el efusivo reclamo del banco de suplentes visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972374174120268158&partner=&hide_thread=false

En el arranque del segundo tiempo, luego de una jugada donde Maravilla Martínez quedó solo en el área y pudo poner el primero, Independiente se despertó y tuvo un remate de Luciano Cabral que tapó el arquero, sumado a un tiro de Santiago Montiel que Gastón Martirena sacó de cabeza en la línea.

Tras esta jugada, los de Gustavo Quinteros volvieron a tomar por sorpresa al fondo de Racing: esta vez fue Cabral quien lograba convertir, pero nuevamente fue anulado por posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972385567569575937&partner=&hide_thread=false

A los 90+4', Pablo Galdames tuvo una ocasión inmejorable: en el último minuto del tiempo adicionado, el jugador chileno se fue mano a mano con Cambeses e increíblemente la pelota se fue rozando el palo. De esta forma, aunque el Rojo tuvo múltiples chances, el clásico no pasó del 0 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972395013880381885&partner=&hide_thread=false

Síntesis de Racing – Independiente por la décima fecha del Torneo Clausura 2025

  • Torneo Clausura
  • Fecha 10 - Interzonal
  • Racing 0 – 0 Independiente
  • Estadio: Presidente Perón
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Héctor Paletta

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ignacio Rodríguez por Agustín Almendra (R); 19m Facundo Mura por Gastón Martirena (R); 19m Martín Barrios por Gabriel Rojas (R); 19m Adrián Balboa por Duvan Vergara (R); 20m Marco Di Cesare por Bruno Zuculini (R); 28m Walter Mazzantti por Mtías Abaldo (I); 36m Pablo Galdames por Felipe Loyola (I); 36m Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (I).

