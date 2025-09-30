Independiente será vestido por "Atomik" y los hinchas explotaron contra la dirigencia

Este martes habrá una convocatoria para repudiar el acuerdo con la nueva marca que reemplazará a "Puma".

Encabezada por Néstor Grindetti, la dirigencia de Independiente resolvió el lunes concretar el cambio de marca en su ropa deportiva. El Rojo ya no sería vestido por Puma desde el año que viene, sino que en su lugar llegaría Atomik como nuevo sponsor oficial del club.

La decisión responde estrictamente a lo económico, ya que la oferta de la empresa argentina, cuyo dueño es el empresario Martin Gándara , es superior a lo que Puma habría ofrecido para continuar el vínculo.

Según trascendió, Grindetti y compañía dieron el OK para firmar por seis años con Atomik, en un contrato que comenzará el primer día de 2026.

Esta decisión generó mucho rechazo en los hinchas de Independiente, que mayoritariamente consideran el cambio como una pauperización en cuanto al marketing del club. A través de las redes sociales, el nombre de la nueva empresa que llegaría al Rojo se transformó en una de las tendencias principales en Argentina, ya que los fanáticos se expresaron en contra del cambio, incluso si eso implica más ingresos para el club.

Los hinchas del Rojo creen, en su mayoría, que Puma es una marca de llegada mundial y que ser vestidos por una empresa local es bajar la calidad y el nivel de la institución. Por otra parte, no son pocos los que acusan de hacer negociados a los dirigentes con este futuro contrato.

Además del presidente Grindetti, cuya imagen está cada vez más deteriorada, los principales dirigentes apuntados por esta decisión son Fernando Sciaccaluga y Daniel Seoane, quienes llevan varios años en la institución con diferentes gestiones.

En este contexto, algunos socios de Independiente se autoconvocaron para este martes por la tarde en la sede de Avenida Mitre 470 contra la firma de Atomik.

Mientras tanto, también a través de las redes, se difundió flyer en el que la dirigencia explica que la diferencia entre un contrato y otro es del doble de dinero y que por eso dejarían de ser vestidos por Puma.

Una encuesta realizada por el sitio "Infierno Rojo" daba que los fanáticos de Independiente estaban 90% en contra de cambiar a Puma como marca que viste al club.

Mañana 30/09 los socios de #Independiente se auto-convocan para ir a la sede a reclamar por la decisión de que al club lo vista ATOMIK.



Hay que estar presentes y hacerse escuchar. Mas que nunca.



A difundir.

También auspicia a San Lorenzo

Atomik llegaría a su segundo club grande, ya que también viste a San Lorenzo de Almagro. El Rojo y el Ciclón tienen en común las reiteradas crisis económicas y deportivas debido a malas gestiones dirigenciales en la última década.

El dueño de la marca deportiva es Gándara, quien además es el principal inversor y diseñador de otras compañías de moda y calzado y lidera el holding de indumentaria más importante de Argentina.

Puma podría iniciar acciones legales

Según el sitio orgullorojo.com, la marca alemana iniciará acciones judiciales al considerar que la segunda oferta de Atomik se presentó fuera de término, lo que podría abrir un frente judicial que pondría en jaque la decisión de la comisión directiva.