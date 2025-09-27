El otro equipo de los Moyano que ascendió dos categorías en once meses

El nombre de Hugo Moyano está muy vinculado al fútbol. Primero por Independiente , donde fue presidente varios años y donde su mala gestión quedó marcada a fuego en los hinchas, pero también en Alvarado de Mar del Plata , donde uno de sus hijos maneja los hilos: Facundo.

Pero este sábado, otro club estrechamente vinculado con el sindicalista, cuyo estadio lleva Hugo Moyano como nombre en su homenaje, volvió a dar la nota.

Dos en once meses

Deportivo Camioneros es manejado por Pablo Moyano, el hijo más grande de Hugo que también es clave en la estructura sindical.

El equipo de los Moyano le ganó 3-1 a Ituzaingó, en condición de local, el partido de vuelta de la final de la Primera C y, con un 4-3 global, se consagró campeón, ascendiendo a la Primera B Metropolitana.

En el estadio Hugo Antonio Moyano, el equipo del partido bonaerense de Esteban Echeverría concretó su segundo ascenso de categoría en poco más de un año tras haber ganado el Torneo Promocional Amateur y ascender a la Primera C en mayo del año pasado.

El "Camión" empezó el encuentro con el resultado cuesta arriba ya que, en la ida hace una semana atrás, fue derrotado agónicamente 2-1 por el equipo del Oeste del Gran Buenos Aires. Por si fuera poco, a los 14 minutos de juego, Rodrigo Soria puso el 1-0 para Ituzaingó y aumentó la ventaja del "Verde" en el global.

Con el tanto de Soria, el equipo del club presidido por el sindicalista Pablo Moyano debía marcar dos goles para empatar la serie y tres para ganarla. El Deportivo Camioneros inició la hazaña a los 23 minutos con el gol de Mirko Coronel que empató el partido y, a los 27, Nicolás Sainz puso el 2-1 que dejaba al "Camión" a un tanto de la gloria.

El equipo de Esteban Echeverría insistió en lo que restó del partido para alcanzar ese ansiado tercer gol que le de el ascenso y, a los 46 minutos del complemento, el delantero Nicolás González conectó de palomita un preciso centro de Mathias De Jesús y puso el 3-1 definitivo para que Deportivo Camioneros suba por primera vez a la tercera categoría del fútbol argentino.

Embed ¡GOOOL DE CAMIONEROS! ¡LO GANA EL CAMIÓN SOBRE EL FINAL!



Nicolás González cabeceó y puso el 3-1 a los 90+2' de la final contra Ituzaingó.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/2bYVOsBSGo — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 27, 2025

La felicitación del Chiqui Tapia

El presidente de AFA, Claudio Tapia, está casado con una de las hijas de Hugo Moyano. Desde su cuenta de X (Twitter), el Chique felicitó a Deportivo Camioneros.

"Quiero felicitar a Camioneros por la enorme campaña y el ascenso a la B Metropolitana. Al plantel, al cuerpo técnico de Federico Urciuoli, a los colaboradores, a Pablo Moyano y su Comisión Directiva, y a toda la gente del Verde, un gran abrazo. ¡Salud, campeones!"