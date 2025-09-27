Lanús va por la gloria en la Copa Sudamericana: se confirmó el fixture de las semifinales

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana.
La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Sudamericana, competición que tiene como único sobreviviente argentino a Lanús, que tendrá un interesante cruce ante la Universidad de Chile.
Lanús se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana por segunda edición consecutiva, luego de eliminar por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final y a Fluminense de Brasil, con un global de 2-1.
Universidad de Chile, por su parte, comenzó el año disputando la Copa Libertadores, pero cayó a la Sudamericana luego de terminar tercero en su grupo.
De esta manera, el equipo chileno eliminó en los playoffs a Guaraní, en octavos se vio beneficiado por la Conmebol, que decidió eliminar a Independiente por los incidentes en Avellaneda, y en los cuartos dejó con las manos vacías a Alianza Lima de Perú.
La ida se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 19 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, estadio donde hace de local el equipo chileno.
La serie se definirá solo siete días después, el 30 de octubre y también a las 19, cuando Lanús busque la clasificación frente a su gente.
La otra serie de semifinal en la Copa Sudamericana
El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, competición que ganó en el 2013 cuando tenía a la dupla técnica conformada por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
La otra serie correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana será entre Atlético Mineiro de Brasil, que viene de llegar a la final de la Libertadores el año pasado, e Independiente del Valle de Ecuador, uno de los equipos más regulares a nivel continental en el último tiempo.
La ida será el martes 21 de octubre a las 21:30 en la cancha de Independiente del Valle, mientras que Atlético Mineiro hará de local en la vuelta, que se disputará solo siete días después, también a las 21:30.
El fixture de las semifinales de la Copa Sudamericana
- Martes 21 de octubre: Independiente del Valle – Atlético Mineiro a las 21:30
- Jueves 23 de octubre: Universidad de Chile – Lanús a las 19
- Martes 28 de octubre: Atlético Mineiro – Independiente del Valle a las 21:30
- Jueves 30 de octubre: Lanús – Universidad de Chile a las 19
