Lanús va por la gloria en la Copa Sudamericana: se confirmó el fixture de las semifinales

Lanus va en busca de la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Sudamericana , competición que tiene como único sobreviviente argentino a Lanús , que tendrá un interesante cruce ante la Universidad de Chile .

Lanús se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana por segunda edición consecutiva, luego de eliminar por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final y a Fluminense de Brasil, con un global de 2-1.

Universidad de Chile, por su parte, comenzó el año disputando la Copa Libertadores, pero cayó a la Sudamericana luego de terminar tercero en su grupo.

TORO EN MI RODEO, TORAZO EN RODEO AJENO pic.twitter.com/OUgknSQZRS — Club Lanús (@clublanus) September 24, 2025

De esta manera, el equipo chileno eliminó en los playoffs a Guaraní, en octavos se vio beneficiado por la Conmebol, que decidió eliminar a Independiente por los incidentes en Avellaneda, y en los cuartos dejó con las manos vacías a Alianza Lima de Perú.

La ida se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 19 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, estadio donde hace de local el equipo chileno.

La serie se definirá solo siete días después, el 30 de octubre y también a las 19, cuando Lanús busque la clasificación frente a su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1971939712534564940&partner=&hide_thread=false Sudamericana





Universidad de Chile Lanús

Jueves 23/10, 19:00

Estadio Nacional



Lanús Universidad de Chile

Jueves 30/10, 19:00

La Fortaleza pic.twitter.com/h8WZAKk11Q — Club Lanús (@clublanus) September 27, 2025

La otra serie de semifinal en la Copa Sudamericana

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, competición que ganó en el 2013 cuando tenía a la dupla técnica conformada por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

La otra serie correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana será entre Atlético Mineiro de Brasil, que viene de llegar a la final de la Libertadores el año pasado, e Independiente del Valle de Ecuador, uno de los equipos más regulares a nivel continental en el último tiempo.

¡Fixture confirmado! Así se jugarán las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/05TgIKMGGV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 27, 2025

La ida será el martes 21 de octubre a las 21:30 en la cancha de Independiente del Valle, mientras que Atlético Mineiro hará de local en la vuelta, que se disputará solo siete días después, también a las 21:30.

El fixture de las semifinales de la Copa Sudamericana