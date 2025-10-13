⁠Kylian Mbappé sorprendió con una fuerte frase sobre Messi y se sinceró sobre la final del mundial de Qatar

Kylian Mbappé fue uno de los villanos que tuvo la Selección argentina en la Copa del Mundo 2022, siendo quien aparecía a a a cada minuto para intentar llevar a la selección francesa a lo más alto y ahogar el festejo a un Lionel Messi que necesitaba, y merecía el premio más que nadie. En aquel momento, ambos eran compañeros en el París Saint-Germain.

El paso del astro rosarino por el elenco parisino dejó un sabor agridulce debido a que no fue como esperaba él ni sus admiradores. Sin embargo para el delantero francés campeón del mundo en 2018, parece haber sido una gran experiencia. Durante una entrevista hecha por Jorge Valdano para Movistar +, el jugador se refirió al tiempo que compartió con el '10'.

“ Messi llegó y fue una persona totalmente normal , respetuosa con todo el mundo, era muy normal dentro de un vestuario . Cuando eres famoso, mucha gente te etiqueta como persona y como jugador. Pero Messi es completamente normal, respeta a todos. Y como jugador es único. Cuando tienes uno así en tu equipo y eres ofensivo, sólo debes estar cerca y mirar todo lo que hace. Cómo finaliza, cómo para, cómo toca. Y pienso que el haber estado tan cerca de él me ha ayudado muchísimo a entender mejor el juego ”, contó.

''Fue una suerte jugar con . Yo no pensaba que iba a jugar con él. Mi sueño fue Madrid y yo no pensaba ir a Barcelona en mi vida''.#MbappéMovistarPlus pic.twitter.com/jgWiJLMq3F — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 12, 2025

Luego agregó: “Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. Yo no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Porque mi sueño era ir a Real Madrid, nunca pensé en ir a Barcelona, ningún día de mi vida. Yo pensaba que iba a quedarse toda la vida en Barcelona... Sabía que tendría la posibilidad de jugar contra él, no con él. Jugar con él es muy especial. He aprendido muchísimo con él. Únicamente puedo decirle gracias. Fueron dos años muy ricos. Es una oportunidad de oro tener un jugador tan especial cerca de ti”.

Más tarde en su relato, el futbolista hizo referencia a la épica final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 donde la Selección terminó alzando el título tras ganar en la tanda de penales. “Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”, confesó.

Por otra parte se refirió al próximo certamen ecuménico: “Espero ganar el Mundial 2026. Es un sueño levantar la Copa del Mundo otra vez. He tenido la suerte de hacerlo una vez y llegar a la final en otra. Perder duele mucho, sobre todo en una final; pero espero que, como se dice, no haya dos sin tres. Así que quiero llegar a una tercera final y esta vez, ganar”.

Su admiración por Cristiano Ronaldo

“Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos. Me ayudó. En el Real Madrid, Cristiano es el número uno, el jugador referente. Ha hecho muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con Cristiano, con todas las cosas que ha hecho. Pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo, igual. Que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid”, dijo sobre el delantero portugués.