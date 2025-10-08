Scaloni se prepara para los amistosos de la Selección previo al Mundial: "Para nosotros nunca hay amistosos"

El entrenador de la Selección argentina habló con la prensa previo a los duelos ante Venezuela y Puerto Rico. Qué dijo Scaloni sobre Messi.

La Selección argentina se prepara para la doble fecha de amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que el DT Lionel Scaloni probará distintos nombres que no tienen continuidad en el seleccionado para tener un panorama amplio de los jugadores y tener un abanico de posibilidades de cara al certamen ecuménico donde buscará mantener el título.

En diálogo con la prensa previo a los duelos ante Venezuela (49 en el ranking de la FIFA) en el Hard Rock Stadium y el lunes 13 a Puerto Rico (155), el entrenador se refirió: "Es evidente que los triunfos o las victorias han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y eso es fundamental. Esperemos que siga así. Esperemos que todo lo positivo continúe y, si no es así, que también sigan viniendo, porque es lo más importante. El respaldo a la AFA y a todos nos hará crecer. Así que agradecemos a ellos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando y, por eso, ninguno ha venido".

Por otra parte, destacó cómo viven este tipo de encuentro:"Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, sea de competición oficial o amistosa, es algo único. Poder jugar también fuera de nuestro país, que los argentinos que están afuera puedan venir a ver es lindo. Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos se van a brindar al máximo", comentó sobre cómo van a afrontar los duelos en suelo estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1975594466166591514&partner=&hide_thread=false "SON PARTIDOS LINDOS PARA DISFRUTAR DE LOS CHICOS NUEVOS"



Lionel Scaloni habló en la previa de los amistosos de la Selección Argentina en Estados Unidos. pic.twitter.com/bSbWQ13Zlf — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2025

"Estos dos partidos vamos a intentar ver gente nueva que hemos traído para ver cómo están y si se pueden subir al barco y la idea es esa: aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos nuevos", confesó el DT de la Selección argentina.

A su vez dejó en claro que van a evaluar el estado físico de Lionel Messi de cara a los duelos: "Vamos a hablar con él. La idea no es arriesgar a ninguno, para nosotros no hay amistosos pero si hay alguno con un mínimo problema, la idea es no arriesgar".

Casi en el cierre de su diálogo con la prensa habló sobre los cupos de jugadores para el certamen ecuménico: "Hay que esperar. Para el último mundial se nos cayeron jugadores a último momentos. Si bien es cierto que tenemos una base y hay pocos casilleros para tachar, hay que esperar. Por eso son importantes estos partidos, para ver a los chicos y ver cómo están".