Con Villa Mitre eliminado, así quedaron los cruces del Federal A

Este lunes por la mañana se completó el grupo de clasificados a la tercera fase de la Reválida buscando el segundo ascenso.

Con la clasificación de Guillermo Brown de Puerto Madryn , finalizaron los cruces de la segunda ronda de la Reválida del Federal A. El equipo chubutense cayó este lunes 2 a 1 en Bahía Blanca ante Villa Mitre , pero se impuso 4 a 2 en el global y así avanzó la siguiente instancia. El partido de vuelta de la llave se pospuso un dos por el temporal de lluvia que castigó el campo de juego de El Fortín.

Los dos goles del anfitrión fueron anotados por el neuquino Víctor Manchafico desde el punto del penal. Las sanciones de Franco David Morón parecieron correctas.

El descuento de Alan Silva liquidó la serie en los minutos finales y así "la Banda" se metió en la siguiente instancia, algo impensado después de la pésima primera fase que había hecho el equipo que viene de jugar la temporada pasada en la Primera Nacional.

Los cruces

La clasificación de Brown lo transformó en el clasificado número 14 para la tercera etapa de la Reválida, donde además de los que pasaron se suman Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco, que vienen de quedar afuera en seminales del Reducido por el primer ascenso.

Brown iniciará la serie en Madryn justamente ante Sportivo, que será local en la vuelta. Por su parte, Argentino (MM) irá a Pergamino para abrir la llave con Douglas Haig y la cerrará en casa.

Kimberley, que viene de dejar afuera a Cipo dando uno de los golpes de la etapa anterior, recibirá en los primeros 90' a Olimpo, en el duelo que se definirá en Bahía blanca.

Gimnasia de Chivilcoy arrancará de visitante en Salta contra Juventud Antoniana y San Martín de Formosa hará lo propio en La Pampa ante Costa Brava.

El León ya sabe contra quien juega

Deportivo Rincón tiene ventaja de localía y deportiva ante 9 de Julio. Comenzará jugando en Rafaela y definirá la clasificación en el norte neuquino, donde el último domingo aplastó a Sportivo Las Parejas por 5 a 0.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 12.16.30 Foto: prensa Deportivo Rincón

Sarmiento de La Banda, que llegó a la final con mucha polémica el año pasado, chocará con Atenas de Río Cuarto, en una serie que comenzará en el interior cordobés y terminará en Santiago del Estero.

El criterio para resolver la localía es el trabajo realizado en la etapa clasificatoria. Todos los que definen de local tienen ventaja deportiva en caso de empate.

Según el calendario que difundió el Consejo Federal, las series comenzará el próximo 19 de octubre y los partidos de vuelta se disputarán dos semanas después.

Sede confirmada para la final

La final a partido único por el primer ascenso entre Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela se disputará el domingo 19 en San Nicolás con horario a definir.