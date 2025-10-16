Mundial Sub-20: la diferencia de valores entre los planteles de Argentina y Marruecos

El equipo de Diego Placente se medirá con el seleccionado africano en la gran definición del certamen.

La Selección Argentina Sub-20 enfrentará a Marruecos en la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile y el partido decisivo pondrá cara a cara a dos planteles bien distintos y con un valor que difiere mucho uno de otro .

La victoria ante Colombia por 1-0 metió a la Albiceleste en el encuentro que definirá al nuevo campeón, pero cumplir el objetivo no será una tarea sencilla para el equipo de Diego Placente. Argentina llegó a esta Copa del Mundo con bajas de renombre como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni, Aaron Anselmino y Santiago Hidalgo, sin embargo el valor del plantel de la Selección sudamericana es más de cinco veces más alto que el de Marruecos, según informa el sitió especializado Trasnsfermarkt.com.

Pese a las mencionadas ausencias, el total de la cotización albiceleste alcanza los 61,8 millones de euros y el del combinado del norte de África llega a 11,8M€. Maher Carrizo tiene un valor de mercado que ronda los diez millonares de euros, casi lo mismo que la suma de todos los futbolistas del rival que tendrá Argentina en la gran final. En tercer lugar entre lo más caros se encuentran Gianluca Prestianni, Julio Soler y Álvaro Montoro, que están cotizados en 8M€, tres más que Mateo Silvetti, Milton Delgado y Santino Andino. El resto hasta el momento no supera los tres millones de euros.

image

Del lado de Marruecos, Gessime Yassine, extremo derecho del USL Dunkerque de la segunda división de Francia, está cotizado en 4M€. Ali Maamar y Othmane Maamma son los únicos dos que valen más de un millón.

A todo esto, el equipo titular de Argentina para la gran final sería: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Tomás Pérez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

La picante gastada de la Selección sub 20 a Colombia y el mensaje para Marruecos de cara a la final

La Selección argentina sub 20 hizo historia en el mundial de la categoría que se disputa en Chile. Más allá del resultado futbolístico, el duelo tuvo una carga emotiva debido a la pica que hay entre ambas selecciones principalmente forjada por los duelos que disputó la Selección mayor.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: ""NO ME MOLESTE QUE JUEGA LA SELE" ¡¡ARGENTINA SIGUE CON SUS PICANTES FESTEJOS EN EL MUNDIAL SUB-20 TRAS EL TRIUNFO A COLOMBIA!!" View this post on Instagram A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

Esa rivalidad se tradujo en la categoría y durante el duro duelo que tuvo el seleccionado, pero que pudo ganar con un tanto de Toto Silvetti para firmar el pase a la final del certamen, quedaron muestra de la rivalidad. Más allá de esto llamaron principal atención los festejos del seleccionado en el vestuario una vez conseguido el objetivo.

A través de videos filmado por los propios jugadores quedó en evidencia una fuerte gastada para la Selección cafetera. Es que en el fervor de la celebración los jugadores argentinos bailaron al ritmo de la canción "El Ritmo que nos Une", dedicada a los cafeteros.

Luego de las celebraciones, el futbolista Gianluca Prestianni, uno de los puntos más altos del equipo, lanzó un comentario picante ante la prensa haciendo alusión al apoyo del público chileno a los rivales de Argentina: “Que sigan en contra que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”.