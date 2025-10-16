La picante gastada de la Selección sub 20 a Colombia y el mensaje para Marruecos de cara a la final

Los jugadores de la Selección argentina festejaron el pase a la final con una indirecta para la selección cafetera tras eliminarla.

La Selección argentina sub 20 hizo historia en el mundial de la categoría que se disputa en Chile. Más allá del resultado futbolístico, el duelo tuvo una carga emotiva debido a la pica que hay entre ambas selecciones principalmente forjada por los duelos que disputó la Selección mayor.

Esa rivalidad se tradujo en la categoría y durante el duro duelo que tuvo el seleccionado, pero que pudo ganar con un tanto de Toto Silvetti para firmar el pase a la final del certamen, quedaron muestra de la rivalidad. Más allá de esto llamaron principal atención los festejos del seleccionado en el vestuario una vez conseguido el objetivo.

A través de videos filmado por los propios jugadores quedó en evidencia una fuerte gastada para la Selección cafetera. Es que en el fervor de la celebración los jugadores argentinos bailaron al ritmo de la canción "El Ritmo que nos Une" , dedicada a los cafeteros.

Luego de las celebraciones, el futbolista Gianluca Prestianni, uno de los puntos más altos del equipo, lanzó un comentario picante ante la prensa haciendo alusión al apoyo del público chileno a los rivales de Argentina: “Que sigan en contra que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”.

La Selección Argentina Sub 20 hace historia: jugará la final del Mundial tras 18 años

La Selección Argentina Sub-20 le ganó 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Tras un intenso inicio de partido con Colombia manejando el ritmo del cotejo y teniendo las oportunidades más claras, el equipo de Diego Placente se fue acomodando en el encuentro y emparejó con algunas ocasiones en los pies de Alejo Sarco y Gianluca Prestianni. Sin embargo, ninguno de los dos pudo romper el cero en los primeros 45 minutos.

En alrededor de 20 minutos del segundo tiempo, la Selección argentina y su par de Colombia estaban entregando un partido sumamente electrizante y vibrante, con ocasiones clarísimas en ambos arcos pero con el arquero albiceleste Santino Barbi destacándose con varias atajadas. En este contexto, el delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Argentina a los 27 minutos del complemento.

Tras una gran jugada individual de Gianluca Prestianni recortando de derecha a izquierda, el jugador del Benfica de Portugal pisó la medialuna del área colombiana y abrió a su diestra donde ingresaba solo Silvetti que definió cruzado para abrir el marcador.

Esta es la síntesis de la Selección Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20 de Chile

Copa del Mundo Sub 20 de Chile - Semifinal

Argentina - Colombia

Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

João Pedro Silva Pinheiro (Portugal) Estadio: Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile.

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea y Emilio Aristizabal. DT: César Torres.

Goles en el segundo tiempo: 27m. Mateo Silvetti (A).

Cambios en el primer tiempo: 37m. Jhon Rentería por Joel Canchimbo (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Mateo Silvetti por Ian Subiabre (A) y Tobías Andrada por Valentino Acuña (A); 29m. Royner Benítez por Elkin Rivero (C); 35m. Luís Landázuri por Julián Bazán (C); 40m. Santiago Fernández por Dylan Gorosito (A); 46m. Santino Andino por Gianluca Prestianni (A).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Expulsado Jhon Renteria (C)