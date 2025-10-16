Un basquetbolista argentino y su novia fueron presos en Italia: las razones

Se trata de Luca Vildoza, que integra la selección nacional y llegó a jugar en la NBA hace un par de años.

El basquetbolista argentino Luca Vildoza , de 30 años y jugador del Virtus Bologna , fue arrestado en Italia junto a su esposa, la voleibolista serbia Milica Tasic , tras ser acusados de agredir a miembros de un equipo médico en la vía pública.

De acuerdo con la Gazzetta Dello Sport , los hechos tuvieron lugar en la Via Calori, cerca del PalaDozza, escenario del partido que Virtus disputó ante Mónaco.

Según informes policiales, Vildoza habría reaccionado con enojo ante una ambulancia de la Cruz Roja que se encontraba estacionada en el lugar, increpando al personal y reprochándole el uso de las luces del vehículo.

Poco después, en Viale Silvani, el automóvil del deportista habría obstruido el paso de la misma ambulancia. En ese momento, Vildoza descendió y agarró por el cuello a uno de los paramédicos.

Su esposa intervino en el altercado y, según testigos, tiró del cabello del trabajador de la salud. El incidente, ocurrido alrededor de las 23:30, fue presenciado por una patrulla, cuyos integrantes actuaron de inmediato.

Directivos del Virtus Bologna y efectivos policiales acudieron al sitio, acompañando a la pareja a la comisaría. El paramédico agredido recibió atención médica en un hospital local y fue dado de alta, mientras que otra voluntaria, de 55 años, presentó una denuncia.

Mattia Grassani, abogado del jugador, afirmó que la fiscalía descartó el juicio rápido para permitir una investigación más detallada. “Mis clientes fueron puestos en libertad”, señaló.

Además, aclaró que “se produjo una pelea, pero fue mutua y no una agresión unidireccional. Vildoza reaccionó porque la ambulancia impedía el paso en un momento en que su esposa, embarazada, deseaba regresar a su casa tras el partido”.

Grassani añadió que “el magistrado ya anuló la detención y no pesa ninguna medida restrictiva sobre ellos”.

Qué dijo la Cruz Roja

La Cruz Roja Italiana, a través del Comité de Bolonia, emitió un comunicado repudiando los hechos y apoyando a sus colaboradores: “Episodios como el vivido anoche en Bolonia son inaceptables, pero no mermarán la dedicación de nuestros voluntarios, que actuaron con profesionalismo y valentía”, expresaron.

Horas más tarde, el Virtus Bologna publicó un comunicado oficial para precisar los detalles. El club señaló que “el jugador y su esposa, al considerarse víctimas de un acto indebido, tuvieron un enfrentamiento con personal sanitario de la Cruz Roja Italiana, lo que motivó la intervención de la policía y la adopción de procedimientos legales”.

Asimismo, el club informó que la Fiscalía de Bolonia decretó la liberación inmediata de ambos y renunció al juicio sumarísimo. “Se están llevando a cabo pesquisas para reconstruir lo sucedido. Virtus manifiesta su total confianza en la defensa del jugador y en el desenlace del proceso”, concluyó el texto.

luca vildoza

Vildoza es uno de los mejores jugadores que han surgido desde el básquet argentino en la última década. Formó parte de la selección nacional que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de China 2019, donde venció a potencias como Serbia y Francia, para luego caer en la final ante España.

Con su versatilidad como base o escolta y su buen tiro a distancia, Luca llegó a ser fichado en la NBA por los New York Knicks, donde no llegó a jugar en 2021, y luego pasó a los Milwaukee Bucks, donde sí tuvo algunos minutos en 2022. Su paso por la mejor liga del mundo fue fugaz y regresó a Europa.