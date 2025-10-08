Era promesa en la selección argentina pero ahora podría jugar para Italia

Se trata de uno de los mejores futbolistas en el comienzo de una nueva temporada de la Serie A.

El vínculo entre la selección argentina y el fútbol de Italia tiene varias décadas. Desde el comienzo del profesionalismo en nuestro país que los jugadores albicelestes han estado en relación con uno de los países más importantes del planeta fútbol a nivel internacional.

El último de los 23 argentinos que jugó para la selección de Italia es Mateo Retegui , actual integrante de la "azzurra". Otros como Mauro Camoranesi, campeón del mundo en 2006, o Daniel Osvaldo también integran esa larga lista. En 1962, el llamado "Trío de la Muerte" compuesto por Antonio Angelillo, Humberto Maschio y Enrique Omar Sívori jugó para Italia en el Mundial de Chile.

El representante de Matías Soulé, Martín Guastadisegno, solicitó el regreso del futbolista a la Selección argentina y advirtió sobre la posibilidad de que Italia avance con una convocatoria.

El jugador de Roma, con doble nacionalidad y sin minutos oficiales en la Selección dirigida por Lionel Scaloni, quedó excluido de la lista del entrenador para la próxima doble fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico.

Guastadisegno, agente del exjugador de Vélez, manifestó su desacuerdo con la decisión del cuerpo técnico: “Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no disputó un minuto. Se está consolidando como líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad”, declaró.

Embed Mettetevi comodi e gustatevi questa perla di Mati Soule! #FiorentinaRoma pic.twitter.com/dJJu8Pq98X — Lega Serie A (@SerieA) October 6, 2025

El representante también reconoció que el interés de la Federación Italiana continúa vigente: “Él es ítalo-argentino y no sé qué podría suceder si la situación con Argentina no se modifica. Hoy todo está abierto y legalmente tendría la posibilidad de ser convocado”, indicó.

Soulé, de 21 años, ya había expresado en el pasado su deseo de vestir la camiseta argentina, incluso cuando Luciano Spalletti, entonces seleccionador de Italia, intentó incorporarlo al plantel.

“Hablé con Spalletti y le dije que me sentía argentino. Estoy esperando a Argentina; nací allí y mi corazón siempre dice Argentina”, había afirmado Soulé en aquel entonces, pero la falta de minutos en Argentina podrían hacerle cambiar de parecer.

Según la normativa de la FIFA, un jugador queda vinculado de manera definitiva a una selección al disputar tres encuentros oficiales, sean de carácter mundial o continental. En caso de participar en un solo partido, deberá transcurrir un período de tres años antes de poder representar a otro país.

Matías disputó el Mundial sub 20 para la selección albiceleste en 2023 y utilizó la camiseta número 11.