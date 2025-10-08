Le gana por millones: la brutal diferencia entre el salario de Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto logró emparejar el rendimiento deportivo, e incluso mostró ser mejor, que su compañero de equipo Pierre Gasly quien ocupa la butaca principal de la escudería Alpine hasta 2028 según el contrato que firmó hace algunos meses frente al jefe Flavio Briatore . Sin embargo en el aspecto económico las diferencias entre ambos son brutales.

Durante el Gran Premio de Singapur celebrado el fin pasado fin de semana en el circuito de Marina Bay, Franco demostró que está para tener un gran rendimiento si el auto lo acompaña. Durante diferentes pruebas, como también en la Qualy y la carrera, el piloto oriundo de Pilar logró terminar por encima del francés logrando mayores expectativas de cara a la decisión final que tiene la escudería con respecto a la continuidad o no en la segunda butaca.

Ese rendimiento positivo no se traduce en el contrato económico. Gasly rubricó su firma en un contrato que contempla un salario que alcanza los 10 millones de dólares anuales ubicandose como el octavo piloto mejor pago de toda la Fórmula 1. La contracara de esta situación es la de Franco que tiene el salario más bajo de la máxima categoría mundial.

Colapinto-Gasly

En comparación de los salarios, hay entre si una diferencia de 9 millones de dólares, siendo que hasta el momento Colapinto recaudó 533.000 dólares. Por el momento el contrato del argentino es abonado según la cantidad de carreras que dispute con su monoplaza. El pago es de aproximadamente 41.000 dólares por carrera y corrió trece veces desde su debut.

El nuevo jefe de Alpine explicó los motivos por los cuales Franco Colapinto no sumó puntos en Singapur

Los puntos se hacen desear para Franco Colapinto en esta temporada. Cuando parece que las condiciones están dadas, aparece un problema, a veces lejos de su alcance y control, para tirar atrás un buen trabajo expuesto con su manejo. Luego de una largada donde rápidamente superó tres autos, una mala estrategia de Alpine ahogó las esperanzas en el GP de Singapur.

Si bien el auto está en el mismo funcionamiento negativo que arrastra desde el primer día del año, Franco tenía la chance de sumar unidades pero una mala estrategia en el box lo privó de que así suceda. Es que mientras todos los pilotos apostaron a una sola parada, Franco se jugó a realizar dos pero no contó con el auto de seguridad que le daría una mano importante para batallar y acercarse a los puntos.

Luego de la carrera, el nuevo jefe Steve Nielsen habló con la prensa y dio los motivos por los cuales Colapinto no pudo terminar una buena carrera: "Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos, ya que logramos mantenernos firmes ante nuestros rivales. Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia, con un undercut sobre los coches de delante, lo que obligó a Franco a gestionar un largo stint con neumáticos medios. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con el deterioro de los neumáticos".

Steve Nielsen

En su relato se refirió también a lo hecho por el piloto francés Pierre Gasly: "En el caso de Pierre, optamos por cambiar la puesta a punto de su coche y el suelo, lo que implicó una salida en boxes. Eso lo puso en desventaja al principio, pero hizo un buen stint inicial para estar en la zona media de la parrilla, que se vio frenada por el tráfico. Después de que sus neumáticos duros se desvanecieran, optamos por dar algunas vueltas con blandos al final, donde redujo la diferencia con los coches de delante y se benefició de un rodaje con poco combustible y mucho agarre".

Sobre la estrategia afirmó:: "Por supuesto, no es el resultado final que pretendíamos, pero hay muchos aspectos positivos que sacar de todo el fin de semana y llegamos a Austin con más optimismo sobre nuestra capacidad para rendir con un rendimiento mucho mejor en un circuito convencional".

"Podemos estar seguros de que vendrán mejores días y me complace ver la constante ética de trabajo que todos en este equipo están aplicando en estos momentos difíciles. Finalmente, felicitaciones a McLaren por establecer un listón muy alto con su segunda victoria consecutiva en el campeonato", soltó.