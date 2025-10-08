El clima en Neuquén

icon
27° Temp
15% Hum
Deportes
La Mañana Selección Argentina

Argentina se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20: horario y posibles formaciones

La Selección buscará avanzar en el Mundial sub 20 en el duelo de esta tarde que se disputará en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Argentina se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20: horario y posibles formaciones

La Selección argentina Sub 20 tendrá un duelo importante este miércoles ante Nigeria, desde las 16.30 con televisación de DSports y Telefe, por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 que se celebra en Chile.

Argentina viene de hacer una actuación perfecta en la fase de grupo del certamen ecuménico cosechando la totalidad de los puntos en juego (nueve) con tres victorias: Cuba (3-1), Australia (4-1) y contra Italia (1-0). Este miércoles buscará la victoria que le otorgue el pase a los cuartos de final en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Por otra parte el combinado nigeriano llega al duelo con un camino más sinuoso en cuanto a resultados, siendo que cosechó tan solo una victoria ante Arabia Saudita por 3-2, empató 1-1 en la última fecha ante Colombia y perdió en el debut ante Noruega (1-0).

Selección-Sub 20-Portada

Posible formación de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1975960326186364955&partner=&hide_thread=false

Posible formación de Nigeria

Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair.

Lo que tenes que saber

Hora: 16:30
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile
TV: DSports, DGO y Telefe

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso