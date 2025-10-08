Deportes La Mañana Selección Argentina Argentina se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20: horario y posibles formaciones

La Selección buscará avanzar en el Mundial sub 20 en el duelo de esta tarde que se disputará en el estadio Nacional de Santiago de Chile.







La Selección argentina Sub 20 tendrá un duelo importante este miércoles ante Nigeria, desde las 16.30 con televisación de DSports y Telefe, por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 que se celebra en Chile.

Argentina viene de hacer una actuación perfecta en la fase de grupo del certamen ecuménico cosechando la totalidad de los puntos en juego (nueve) con tres victorias: Cuba (3-1), Australia (4-1) y contra Italia (1-0). Este miércoles buscará la victoria que le otorgue el pase a los cuartos de final en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Por otra parte el combinado nigeriano llega al duelo con un camino más sinuoso en cuanto a resultados, siendo que cosechó tan solo una victoria ante Arabia Saudita por 3-2, empató 1-1 en la última fecha ante Colombia y perdió en el debut ante Noruega (1-0).