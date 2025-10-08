Argentina se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20: horario y posibles formaciones
La Selección buscará avanzar en el Mundial sub 20 en el duelo de esta tarde que se disputará en el estadio Nacional de Santiago de Chile.
La Selección argentina Sub 20 tendrá un duelo importante este miércoles ante Nigeria, desde las 16.30 con televisación de DSports y Telefe, por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 que se celebra en Chile.
Argentina viene de hacer una actuación perfecta en la fase de grupo del certamen ecuménico cosechando la totalidad de los puntos en juego (nueve) con tres victorias: Cuba (3-1), Australia (4-1) y contra Italia (1-0). Este miércoles buscará la victoria que le otorgue el pase a los cuartos de final en el estadio Nacional de Santiago de Chile.
Por otra parte el combinado nigeriano llega al duelo con un camino más sinuoso en cuanto a resultados, siendo que cosechó tan solo una victoria ante Arabia Saudita por 3-2, empató 1-1 en la última fecha ante Colombia y perdió en el debut ante Noruega (1-0).
Posible formación de Argentina
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Posible formación de Nigeria
Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair.
Lo que tenes que saber
Hora: 16:30
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile
TV: DSports, DGO y Telefe
