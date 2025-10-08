Escándalo en el Federal A: 15 imputados por apuestas y arreglos en un partido

En medio de sospechas y denuncias, la investigación de un supuesto hecho delictivo mancha al fútbol de ascenso.

El Federal A tiene momentos espectaculares que hacen a la esencia del deporte y otros que pertenecen a la parte más oscura del fútbol argentino. Los arbitrajes sospechosos y las apuestas ilegales con arreglos de partidos son algunos de ellos. En las últimas horas, una de las causas más graves al respecto avanzó de forma potente.

La Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba imputó a exdirectivos, jugadores y allegados de Atenas de Río Cuarto por lo ocurrido en la temporada 2024.

La investigación judicial comenzó a fines de septiembre de 2024 tras una denuncia de la Lotería de Córdoba, que detectó una secuencia "atípica" de apuestas en una de sus plataformas digitales.

De acuerdo a lo conocido, múltiples individuos –en un breve período– realizaron apuestas pronosticando que Atenas de Río Cuarto perdería frente a Juventud Unida de San Luis, en el contexto del Federal A.

El partido se disputó y el equipo riocuartense fue derrotado por 3 a 0 en San Luis.

Torneo Federal A - Juventud San Luis - Atenas de Rio Cuarto

De qué se los acusa

La hipótesis de la fiscalía señala que los futbolistas del club de la segunda ciudad de Córdoba "no habrían dado lo mejor" durante el enfrentamiento, en el marco de un presunto esquema organizado con anterioridad para obtener ganancias ilícitas.

En concreto, el fiscal Franco Pilnik sostiene que parte del plantel y exdirectivos de Atenas de Río Cuarto "actuaron de manera deficiente" y perdieron intencionalmente el encuentro jugado en septiembre de 2024, con el objetivo de lucrar mediante apuestas realizadas por ellos y cercanos, de acuerdo a la pesquisa.

La figura de estafa contempla penas entre 1 mes y 6 años de prisión.

Se anticipa que en los próximos días se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para que los imputados presten declaración y ofrezcan sus versiones, siempre que sus abogados lo consideren pertinente.

La acusación de Pilnik tiene como principal responsable al entonces presidente, Luis Felippa (foto).

felippa ex presidente atenas rio cuarto

Según informaron los medios cordobeses La Voz y Cadena 3, a él se suman Mariano Lima, Sergio Bustos (secretario del club), Franco Panzolato (tesorero y kinesiólogo), Camila Ana Basualdo Quevedo (también kinesióloga), Fermín Felippa (hijo del expresidente), Claudio Rafael Ochoa y Sergio Emanuel Bustos fueron imputados por el presunto delito de estafa en carácter de coautores.

También fueron acusados como autores en calidad de "partícipes necesarios", el técnico de Atenas, Juan Ismael Bazid (que es cuñado de Felippa y sólo dirigió a la Primera durante esos dos partidos), los jugadores Axel Fernando Juárez, Uros Milenkivic (oriundo de Serbia), Uirá de Oliveira Marques (el brasileño que metió dos goles en contra), y Abril Peralta (pareja de Bustos), Juan Manuel Vilchez y Nicolás Gauna.

Este último es funcionario provincial en la cartera de Deportes que conduce el extenista Agustín Calleri, donde integra el directorio.

Según trascendió, Gauna habría apostado en contra de Atenas a través de una de las acusadas, Peralta. Los datos para esa acusación se extrajeron de los celulares y otros dispositivos registrados en la investigación.

Hasta el momento no se han conocido los argumentos defensivos de los acusados frente a los cargos imputados.