⁠La emotiva visita de cuatro campeones del mundo a Carlos Bilardo: "Felicidad enorme de poder verlo tan bien"

El entrenador recibió a parte del equipo que fue campeón de la Copa del Mundo 1986 en su domicilio. Las palabras de los campeones tras la visita.

Carlos Salvador Bilardo marcó una etapa en el fútbol argentino, e incluso en otras partes del mundo, por su particular forma de vivir el fútbol durante su etapa como entrenador donde logró conseguir la Copa del Mundo 1986 con un Diego Armando Maradona estelar que conmovió al mundo. A sus 87 años , el ex entrenador transita una etapa de poca aparición pública debido a su estado de salud.

En las últimas horas el DT recibió la grata visita en su domicilio de cuatro campeones del mundo que levantaron el título con él en la Selección argentina durante el certamen ecuménico disputado en México. Oscar Ruggeri , Jorge Burruchaga , Sergio Batista y Ricardo Giusti pasaron algunas horas con el doctor Bilardo dialogando.

Luego del encuentro, Ruggeri expresó en las redes sociales la alegría que le produjo la visita al ex entrenador: "Con mi MAESTRO, el + GRANDE de Todos, una Felicidad enorme de poder verlo tan bien y compartir , Agradecerle siempre por Todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas, n os educó y mostró el camino para llegar a la Gloria Eterna!!, simplemente GRACIAS por Todo Carlos Querido!!", escribió en un posteo que recibió un sinfín de comentarios positivos.

Por otra parte, Burruchaga también compartió una historia de Instagram dedicada a Bilardo tras el encuentro: "Visitando a Carlos. Que lindo verte, maestro", expresó en pocas palabras junto a una imagen donde se los ve a los cuatro campeones junto al ex entrenador. En la misma sintonía se expresó Batista en su cuenta personal: "¡Siempre agradecido Maestro!".

"Compartiendo momentos con nuestro gran maestro. Gracias por la sabiduría y la pasión que nos transmitiste", escribió Giusti en forma de agradecimiento para Bilardo.

Cabe recordar que en 2017 Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica genera distintas complicaciones neurológicas, como la dificultad de reconocer la identidad de las personas que lo visitan. Actualmente el entrenador se encuentra en buen estado de salud, lo que permite que sea visitado en su domicilio.