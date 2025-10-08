Los sentidos mensajes del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo por su salud
Luego del parte médico emitido por Boca donde confiesa haber "pronóstico reservado", distintas instituciones y figura del fútbol enviaron su mensaje de apoyo.
Miguel Ángel Russo atraviesa una etapa complicada con su salud que lo mantiene con serios cuidados en su domicilio luego de varias semanas donde tuvo que visitar distintas clínicas por problemas de salud que no le permiten estar a cargo del plantel de Boca. En el club hay conmoción por los últimos días del DT, pero también en el mundo del fútbol.
Al conocer el parte médico publicado por la institución con la cual tiene un vínculo rubricado, clubes y personalidades del deporte en diferentes partes del mundo le hicieron llegar sus sentidas palabras y mensajes de fuerza para que pueda sobreponerse a esta situación que le toca atravesar. Desde el xeneize, pasando por sus ex clubes como Rosario Central, Vélez, Millonarios de Cali, entre otros y terminando en figuras como el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", informó el club el pasado lunes. Hasta el momento la institución no actualizó el parte.
Los mensajes que recibió Russo
