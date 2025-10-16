Dos jóvenes jugadores del fútbol argentino fueron elegidos entre los mejores 60 talentos del fútbol mundial

Dos clubes argentino tienen representante en el informe que publicó el diario británico The Guardian. Qué otro reconocido jugador había sido destacado.

El diario británico The Guardian dio a conocer su informe "Next Generation", enfocado en destacar los 60 jovenes talentos a nivel mundial de la categoría 2008, y sorprendió con la inclusión de dos futbolistas que son parte de dos clubes de la primera división del fútbol argentino.

Aquel informe que supo tener entre los destacados al lateral izquierdo de Boca Valentín Barco, de quien en 2021 dijo que" d estaca con su pelo rojo brillante y promete ser una futura estrella ”, vuelve a posicionar a otro futbolista que actualmente viste la camiseta azul y oro.

Se trata de Matías Satas, nacido el 28 de febrero del 2008 en Morón, quien se sumó a las inferiores del club de La Ribera en 2017 luego de haber dado sus primeros pasos en el Club 77 radicado en Castelar. En medio de un proceso de aprendizaje en el club, ya tiene un contrato profesional firmado a sus 17 años, debido a la proyección que tiene el club sobre su carrera deportiva entendiendo que se trata de un futbolista con una madurez destacada a su corta edad. Es el primer jugador de esa categoría en tener un vínculo profesional.

Satas

"Satas ha sido elogiado por su actitud dentro y fuera de la cancha. Es, sin duda, un jugador talentoso, pero también muy respetuoso", dice The Guardian sobre el jugador que es capitán en la Selección argentina sub 17.

Por otra parte el diario también destacó la presencia del futbolista que debutó en la primera división de Lanús Thomas De Martis, nacido el 26 de junio de 2008 en Mar Del Plata. "La vida de De Martis gira en torno a los goles. Se le ha descrito como el "nuevo Lautaro Martínez" y está marcando goles por diversión con las selecciones juveniles de Argentina", reza el análisis del informe.