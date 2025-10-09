La decisión de AFA y la Liga Profesional tras la clasificación de Argentina en el Mundial Sub-20

Ante la clasificación de la selección que dirige Diego Placente a los cuartos del Mundial de la categoría, las autoridades del fútbol argentino comunicaron la medida que tomaron.

Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la a Liga Profesional de Fútbol comunicaron el cambio de horarios de tres partidos de este sábado correspondientes al Torneo Clausura, para que no interfieran con la posibilidad de seguir de cerca el encuentro del Seleccionado Argentino Sub 20 , que enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile.

El trascendental choque entre Banfield y Racing, que iba a disputarse en el Florencio Sola a las 19, se adelantó una hora y se jugará a las 18 horas. Banfield está 11 en las posiciones de la zona A, con 14 puntos y Racing un puesto por debajo, con dos puntos menos y ninguno puede regalar nada pensando en los play off del Clausura.

Por la misma zona, Belgrano recibirá en Córdoba a Estudiantes de La Plata desde a las 22.15 horas, un duelo que se retrasará 60 minutos del horario que pautado (estaba programado a las 21.15). El equipo platense es uno de los cuatro líderes con 17 unidades y Belgrano está décimo, pero apenas con tres puntos menos.

#Programación | Para seguir apoyando el fútbol formativo de nuestro país, la #LPF y la @afa quieren que el partido por los cuartos de final del Mundial Sub 20 entre @Argentina y México sea el centro de atención en su horario (20hs). Por eso, se ajustan los horarios de los… pic.twitter.com/roNdX9giL6 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 9, 2025

El otro partido que cambia de horario es el que animarán en La Plata, Gimnasia y Talleres. La acción iba a arrancar en el Bosque a las 16.45 y se adelantó a las 16 horas. El Lobo y los Tallarines están lejos de la cima en el Grupo B.

La decisión de AFA con el partido de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, que al momento de su muerte era el entrenador de Boca, golpea a todo el fútbol argentino. En un contexto doloroso para su gente y para los rivales, AFA informó los pasos a seguir en lo inmediato con los compromisos próximos. El partido ante Barracas Central estaba programado para el próximo sábado a las 14:30 en el estadio Claudio Tapia.

Primero, el Guapo, a través de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabián Tapia, ofreció postergar el partido que deberían tener ambos equipos en la próxima fecha del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Barracas también manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envió condolencias a la familia, amigos y al Boca.

#Programación l Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30) https://t.co/yrixHHyrxr — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

En el texto difundido este miércoles en todas sus redes sociales, la institución destacó el “cariño y apoyo” hacia Boca en este momento doloroso y puso a disposición su colaboración ante cualquier decisión que tome el club xeneize. Barracas informó además que quedará a la espera de lo que disponga Boca respecto al partido que ambos equipos debían disputar el próximo sábado.

Sin embargo, a través de sus redes sociales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino informó que resolvió posponer el encuentro que estaba programado para el sábado.

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", comunicó oficialmente AFA.