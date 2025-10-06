Los equipos de la Liga Profesional que serán perjudicados por la fecha FIFA

Tras la derrota sufrida ante Rosario Central por 2 a 1 en condición de visitante, Marcelo Gallardo se quejó por las bajas que tendrá de cara a la próxima fecha FIFA en la que, a diferencia de las anteriores , la acción de la Liga Profesional no se detendrá.

"El calendario estaba así de antemano pero no está bueno porque claramente somos perjudicados. Iremos con un plantel diezmado (contra Sarmiento) por jugadores de Selección y otras cosas que si dependen de nosotros”. Con esos dichos, el entrenador de River Plate despertó una polémica que tarde o temprano se iba a convertir en un fuerte debate por estos días en el fútbol argentino.

Y lo que expresó el Muñeco es sobre un situación que se dará en la próxima jornada del Clausura, clave por varios motivos, en la que habrá 19 ausencias en 14 clubes por citaciones a las distintas selecciones del continente por la fecha FIFA de octubre. Y River, con seis convocados, es claramente el más afectado. Pero claro, cada equipo sentirá lo suyo como ocurrirá con Boca con Leandro Paredes, con San Lorenzo con Orlando Gill, con Racing con Facundo Cambeses y con Independiente con Felipe Loyola por ejemplo.

image

De esta manera vale la pena repasar uno por uno todos los convocados para la próxima fecha FIFA que aportará el fútbol argentino.

Los convocados de la Liga Profesional

Para la Selección Argentina, Lionel Scaloni llamó a cinco jugadores del fútbol local para los partidos ante Venezuela (este viernes 10) y Puerto Rico (el lunes 13) en Miami y Chicago respectivamente. Se trata de Facundo Cambeses, arquero titular de Racing, Gonzalo Montiel (River), Lautaro Rivero (River), Marcos Acuña (River) y Leandro Paredes (Boca).

Como Scaloni, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, llamó a cinco jugadores que actúan en el Clausura para los encuentros en Estados Unidos ante México y Canadá. Son Alvaro Montero (Vélez), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (Talleres), Juan Fernando Quintero (River) y Kevin Castaño (River),

image

Gustavo Alfaro, entrenador que viene de clasificar a Paraguay a la próxima cita mundialista, también puso el ojo en cinco jugadores de equipos argentinos para los amistosos en Asia: el 10 con Japón en Osaka y el 14 con Corea del Sur en Seúl. Son Orlando Gill (San Lorenzo), Juan Espínola (Newell's), Matías Galarza Fonda (River), a uno de los goleadores del Clausura, Ronaldo Martínez (Platense), y Alex Arce (Independiente Rivadavia).

Manuel Barreto, de la Selección de Perú, para el amistoso del 10 ante Chile, decidió convocar a Diego Romero (Banfield) y Bryan Reyna (Belgrano). Mientras que Nicolás Córdova, DT de Chile, en medio de una clara renovación, citó a Felipe Loyola (Independiente) para el mencionado amistoso ante los peruanos.

Como de costumbre, Sebastián Beccacece llamó para la Selección de Ecuador a Hernán Galíndez (Huracán), quien es su arquero titular. Los ecuatorianos jugarán ante Estados Unidos (10) y México (14), ambos en USA.

image

Repasando los equipos que perderán piezas claves durante la fecha FIFA pensando en su compromisos por el Clausura serán River con seis bajas, y luego aparecen Racing, Boca, Vélez, Rosario Central, Talleres, San Lorenzo, Newell's, Platense, Independiente Rivadavia, Banfield, Belgrano, Independiente y Huracán, con un jugador convocado cada uno.