El Club Pacífico y un finde ideal en el fútbol femenino y masculino

Las chicas ganaron en la ida de la final Patagónica de la Copa Federal y los muchachos se quedaron con el clásico lifunero.

Los equipos de primera división del club Pacífico están de parabienes con los últimos resultados obtenidos. La institución capitalina festejó por duplicado con el triunfo del equipo femenino en el partido de ida de la final de la Copa Federal y los varones se quedaron con los tres puntos en el duelo ante Independiente por el Oficial del Lifune .

Las Decanas siguen en gran forma y lo demuestran a puro gol. Fue 4 a 3 sobre Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia en el comienzo de la definición Patagónica del certamen nacional.

Las visitantes comenzaron ganando por los goles de Manuela Alemán y Marianella González, en lo que fue un arranque ideal para Pacífico. Sin embargo, las anfitrionas reaccionaron de la mano de Ornella Rivas y Tatiana Colisnechenco para irse 2 a 2 al descanso.

Ya en el complemento, el partidazo de ida y vuelta se potenció, porque González volvió a poner en ventaja a las Decanas y Azul Camaño estampó el 3 a 3.

Cuando parecía que la igualdad estaba cerca, otra vez Pacífico mostró carácter para ir a buscar la victoria y la encontró sobre el cierre de la mano de Emma Condorelli.

La delegación de las Decanas volvió con la alegría del triunfo y la tranquilidad de que definirá en casa el fin de semana que viene.

El ganador de la instancia Patagónica clasificará a la instancia final, donde habrá otros siete rivales que buscarán la Copa Federal.

El Deca, dueño del clásico lifunero

En el cierre de la primera vuelta del Oficial de Lifune, se destacó la victoria de Pacífico en el clásico. Fue 2 a 1 ante un Independiente, que sigue siendo líder pero ya no está invicto en la A.

Tras los goles de Pablo Namuncurá para el local, en el primer tiempo, y Gustavo Carrasco para la visita, en la segunda etapa, el tanto agónico de Ignacio Tillería significó el triunfo del aurinegro en el derbi capitalino.

formacion deca lifune Foto: Victoria Sánchez

Ese resultado lo puso al Deca con 16, contra los 23 del puntero del certamen.

Los perseguidores del Rojo aprovecharon a medias, porque San Patricio (19) y Alianza de Cutral Co (17) igualaron 2 a 2, mientras que Maronese (16) cayó 2 a 1 con Unión Vecinal (14). Además, Patagonia (15) goleó 3 a 0 a Don Bosco (16), en tanto que Petrolero (6) y San Lorenzo (9) igualaron 1 a 1.

Queda pendiente el duelo del martes entre Deportivo Rincón (7) y Centenario (6).